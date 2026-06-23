Juicio por planes de ahorro: la Corte suspendió la sentencia contra miles de ahorristas

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolverá la causa judicial por los planes de ahorro que mantiene en vilo desde hace años a unos 30.000 mendocinos que compraron autos. De esta manera, el Alto Tribunal provincial resolvió suspender la sentencia de la Cámara Segunda de Apelaciones que había fallado a favor de las concesionarias y obligaba a los ahorristas a pagar altas deudas por el importante incremento de las cuotas.

Mediante una resolución firmada por seis de los siete ministros de la Corte, los magistrados admitieron formalmente el recurso extraordinario provincial presentado por el grupo de ahorristas, luego del fallo adverso de la Segunda Cámara de Apelaciones del mes de abril.

Al mismo tiempo, la Corte dispuso la suspensión “urgente” de la condena del tribunal de segunda instancia que había obligado a alrededor de 30.000 compradores de vehículos a cancelar altísimas deudas por el incremento que tuvieron las cuotas de los planes de ahorro.

Esta disposición lleva la firma de los jueces Dalmiro Garay, Julio Gómez, José Valerio, Teresa Day, Omar Palermo y Norma Llatser . El ministro Mario Adaro no suscribió por encontrarse en uso de licencia.

Ahora todos los miembros de la Corte deberán resolver a través de un fallo plenario si confirman la sentencia de la Segunda Cámara de Apelaciones o revierten la sentencia a favor del reclamo de los ahorristas contra 8 automotrices (VW, Toyota, Renault, FCA, Ford, Chevrolet/GM, Chery, Peugeot Citroën).

La Suprema Corte de Justicia resolverá la causa por los planes de ahorro. Julieta Caballero - MDZ

Un juicio que tiene en vilo a 30.000 ahorristas

El conflicto judicial por los planes de ahorro para autos se originó hace varios años a partir de una demanda colectiva de ahorristas y ha sufrido idas y vueltas. A mediados de abril, las juezas Silvina Furlotti y Gladys Marsala, integrantes de la Cámara Segunda de Apelaciones de Mendoza, dieron un giro importante y revocó el fallo de primera instancia que había ordenado recalcular las cuotas según la inflación, una medida que había generado expectativa entre miles de ahorristas.

A partir de esta sentencia, quedó sin efecto el recálculo de la deuda, estableciendo que las condiciones originales del contrato deben mantenerse. De esta manera, las cuotas seguirán atadas al valor del vehículo y no a un índice como el IPC.

El caso se originó a partir de una demanda colectiva impulsada por usuarios que denunciaban aumentos desmedidos en las cuotas desde 2018. En aquel momento, el primer fallo les había dado la razón y obligaba a recalcular los montos pagados.

Sin embargo, la Segunda Cámara de Apelaciones consideró que la inflación no fue considerada un hecho imprevisible en Argentina. Según el tribunal, este contexto económico ya forma parte de la realidad del país, por lo que no justifica modificar contratos firmados previamente.

Asimismo, las juezas Furlotti y Marsala sostuvieron que el precio del vehículo, lo que se conoce como “valor móvil”, no puede ser revisado por la Justicia. Entendieron que ese valor es parte esencial del acuerdo entre las partes y que no corresponde intervenir.

También analizaron el reclamo por falta de información hacia los usuarios. En este punto, señalaron que al tratarse de una demanda colectiva no se pudo probar que todos los ahorristas hayan sido engañados o mal informados al momento de contratar.