Viaje de funcionarios al mundial: el banco benefactor es proveedor del Estado y el Fiscal había dictaminado en varios casos

El Fiscal de Estado y un Subsecretario recibieron un premio para viajar al Mundial de parte de una empresa que es proveedora del Estado. Qué alcances tiene y cuál es el valor del regalo.

El viaje de dos funcionarios a Estados Unidos para ver un partido del Mundial de Fútbol generó tensión porque se pone en duda si es ético que hayan recibido un regalo de esa magnitud. Quienes viajaron fueron el fiscal de Estado, Fernando Simón, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Saenz. Ambos fueron favorecidos por un sorteo del banco Supervielle, del que son clientes particulares.

Los funcionarios informaron a la Oficina de Ética sobre el premio con el que habían sido favorecidos. Esa repartición, conducida como Gabriel Ballcels Miró, determinó que en principio no hay incompatibilidad. El principal argumento es que el banco que otorgó el premio no es el agente financiero de la provincia y que ellos son clientes particulares. Sin embargo, el Estado mendocino sí es cliente del banco Supervielle y Fiscalía de Estado ha dictaminado en reiteradas oportunidades sobre contrataciones de esa entidad. MDZ pudo corroborar acciones comerciales del Estado con la entidad. Entre ellas, la autorización de créditos para municipios y otras más complejas como la colocación de deuda del Estado provincial en el mercado financiero local e internacional. Uno de esos convenios, por ejemplo, se firmó en abril del 2017, cuando se adjudicó a “Bank of América MerrilLynch y Banco Supervielle S.A.” el Servicio de "organización, estructuración y colocación de instrumentos en mercado internacional".

Uno de los convenios que fue revisado por Fiscalía de Estado en los que estuvo involucrado el banco que le otorgó el viaje. Esa adjudicación, que incluye a otras entidades financieras para operaciones diversas, pasó por Fiscalía de Estado y obtuvo dictamen favorable. El mismo trámite siguieron los municipios que tomaron crédito con ese banco y requirieron autorización de Fiscalía de Estado. Fuentes del Gobierno y de las entidades de control consultadas por MDZ advirtieron que es muy probable que de ahora en más Fernando Simón deba inhibirse de dictaminar en temas relacionados a esa empresa. Como proveedora del Estado, esa entidad también tiene a cargo la "transferencia de fondos y transmisión de datos de recaudación a través de la Red Banelco", para lo que fue contratada por ATM.

@jerofreixas Además, el mismo banco es agente financiero de los municipios de Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, San Martín y Ciudad. Las operaciones financieras relevantes, como los créditos, pasan por Fiscalía. Vale decir que no hay cuestionamientos vigentes sobre las operaciones y los dictámenes, pero el argumento sobre la falta de vínculo con el Estado que esgrimieron los funcionarios no es real.

Según informaron desde la Oficina de Ética Pública, los dos funcionarios que viajaron deberán incluir ese regalo en sus declaraciones juradas del año que viene. En realidad deberán hacerlo en el registro de regalos. La ley de ética regula ese tema, aunque de manera laxa. "Los/las sujetos comprendidos/as en la presente Ley no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean consistentes en cosas, servicios o de otra índole, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones", dice el artículo 23 de esa norma. Es decir, la prohibición es para los regalos que puedan ser tomados como "dádivas".