Mundial 2026: Dallas, la ciudad en que jugará Argentina, es famosa en el mundo por esta serie

Durante los años 80, miles de argentinos conocieron Dallas gracias a una de las series más exitosas de la historia. Petróleo, riqueza, ranchos y poder definían aquella imagen. Sin embargo, la ciudad que será sede del Mundial 2026 y recibirá a la selección argentina es hoy una metrópoli mucho más diversa, creativa y moderna que la mostrada por la televisión .

Para varias generaciones, Dallas no fue primero una ciudad sino una serie de televisión . Dallas convirtió a J.R. Ewing y al rancho Southfork en símbolos mundial es de riqueza, negocios familiares y poder económico.

La producción llegó a la Argentina a comienzos de los años 80 y tuvo gran repercusión en el país. Para muchos mendocinos fue la primera vez que escucharon hablar de Dallas , una ciudad que entonces aparecía asociada casi exclusivamente al petróleo y a los grandes empresarios texanos.

Dallas diversificó su economía, atrajo empresas tecnológicas, desarrolló universidades, impulsó la innovación y comenzó a recuperar antiguos sectores industriales para convertirlos en barrios culturales.

Con 8,3 millones de habitantes, hoy Dallas es una de las ciudades que más crece en Estado sUnidos. Más del 40% de sus habitantes son de origen hispano o latino. La tasa de desempleo se ubica entre el 3 y 4%. Las mayores oportunidades laborales aparecen en salud y enfermería, tecnología informática, ingeniería, logística y transporte, construcción y gastronomía. Pexels

Hoy, zonas como Deep Ellum y Bishop Arts District reúnen galerías, estudios creativos, murales urbanos, restaurantes, cervecerías artesanales y espacios de diseño que poco tienen que ver con la imagen televisiva de los años 80.

Deep Ellum nació como un barrio de inmigrantes de múltiples culturas y con el tiempo se transformó en uno de los espacios más creativos, diversos y vibrantes de Dallas. https://www.deepellumtexas.com/about/

Deep Ellum representa una de las transformaciones urbanas más visibles de la Dallas contemporánea.

La Dallas que descubrirán los argentinos en el Mundial

Cuando Argentina juegue en Dallas durante el Mundial 2026 encontrará una ciudad donde conviven tradición y modernidad.

Siguen existiendo los rodeos, las botas y los símbolos clásicos de Texas, pero también aparecen festivales gastronómicos, mercados creativos, conciertos, espacios tecnológicos y distritos de entretenimiento que buscan atraer visitantes de todo el mundo.

Dallas aprovechará el Mundial para mostrar una imagen mucho más diversa que la que popularizó la televisión. @mgsimonovich

Según estimaciones el área metropolitana Dallas-Fort Worth alberga varios miles de argentinos, formando una de las comunidades argentinas más importantes del sur de Estados Unidos, aunque no existe una cifra oficial única y actualizada.

Un dato interesante que aporta el gobierno de Dallas es que allí hay 200 mil jóvenes que practican fútbol, , desde los 5 años hasta la escuela secundaria.

La ciudad que alguna vez fue famosa por una serie ahora quiere ser recordada por su cultura, su innovación y su papel en el Mundial 2026.