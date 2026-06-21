Locura argentina en Dallas: así fue el banderazo en la previa de Argentina contra Austria

A un día del partido frente a Austria, miles de fanáticos argentinos transformaron el centro de la ciudad en un banderazo multitudinario.

Luego del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 con tres tantos del capitán Lionel Messi, los argentinos que se encuentran en la ciudad de Dallas realizaron un banderazo este domingo en la previa del partido contra Austria y tinieron las calles de la ciudad en una fiesta celeste y blanca.

MDZ Con camisetas de Argentina, banderas gigantes y cánticos de aliento, decenas de fanáticos se congregaron en la plaza Klyde Warren para acompañar al equipo nacional antes de una nueva presentación internacional. El clima fue de celebración, con familias, grupos de amigos y simpatizantes que viajaron para estar cerca de la Selección.

MDZ Una multitud argentina en las calles de Dallas Las imágenes del banderazo mostraron una fuerte presencia de hinchas argentinos, que desplegaron banderas con los colores nacionales y referencias a figuras del seleccionado. La escena se desarrolló en el centro de Dallas, a 10 cuadras aproximadamente del hotel donde concentra el seleccionado argentino.

"Los argentinos hacen al clima festivo en la ciudad", expresó una fuente cercana al evento a este medio, y agregó: "Hay una gran cantidad de argentinos que fueron al banderazo pero que no tiene entrada", expresó.

MDZ La previa del partido ante Austria quedó marcada por el color, la música y el entusiasmo de los hinchas que ya comenzaron a vivir el encuentro varias horas antes del inicio. En medio de un clima festivo, los albicelestes alentaron a la Selección y le dieron marco a una jornada que promete tener gran presencia argentina en las tribunas.