Video: el emocionante cantito de los hinchas para recibir a la Selección argentina y el momento del himno nacional

El público albiceleste estalló en las tribunas cuando la Selección argentina saltó al campo de juego para hacer su debut en el Mundial 2026.

La espera finalmente terminó: 3 años y medio después de la consagración en Qatar 2022, que por momento parecieron eternos y por otros aparentaron no haber pasado, la Selección argentina comienza su camino en el Mundial 2026 y debuta ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la fecha 1 del Grupo J.

Los hinchas albicelestes colmaron las tribunas, expectantes al comienzo del encuentro. Ya bajaron las ovaciones y el aliento cuando los jugadores salieron a hacer el calentamiento previo. Pero una vez que se calzaron los uniformes y saltaron a la cancha para jugar, el público terminó de estallar.

Los hinchas le cantaron "Dale campeón" a la Selección argentina Los hinchas le cantaron "Dale campeón" a la Selección argentina TyC Sports Ni bien la Scaloneta, ya vestida de sí misma, apareció en el campo de juego, desde las gradas bajó el cantito que en el último lustro se convirtió una sana y hermosa costumbre: "¡Dale, campeón; dale campeón...!", resonó desde los cuatro costados mientras los futbolistas se reunían en el centro del escenario.

El himno de Argentina en el debut mundialista El himno de Argentina en el debut mundialista TyC Sports Tras esta gloriosa entrada, con ambos equipos reunidos alrededor del círculo central y rodeados de las banderas de ambos países, comenzaron a sonar las canciones patrias, y el Himno Nacional Argentino fue el primero en ser reproducido en el estado de Missouri.

Afortunadamente, en esta oportunidad no fue el Bombón Asesino que que cobró protagonismo en el estadio, y el canto patrio, en su versión reducida para daptarlo a los tiempos del espectáculo, fue entonado con pasión y emoción por los jugadores de la selección y 47 millones de almas albicelestes alrededor de todo el mundo.