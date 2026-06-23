Diputados: el operativo rescate a Manuel Adorni se encamina al éxito y fracasaría la sesión de este martes

La sesión convocada para esta tarde en la Cámara de Diputados se encamina al fracaso, tras la jugada de Diego Santilli y Martín Menem en tándem con el PRO para desarticular a la oposición. Así, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de su escándalo patrimonial, gana tiempo y estira su estadía en el Gobierno de Javier Milei.

Los propios diputados de la oposición, que pidieron la sesión para este martes a las 14, reconocen por lo bajo que no habrá quórum. "Vamos a ir al recinto para al menos exponer a los aliados de este Gobierno que trabajan para que Manuel Adorni siga siendo funcionario", señaló, con altos niveles de enojo, uno de los diputados que firmó la convocatoria.

El lunes por la mañana, La Libertad Avanza dejó trascender que iba a convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar la discusión sobre el futuro del jefe de Gabinete. Así, los aliados del PRO, la UCR y los bloques provinciales que estaban dispuestos a dar quórum para iniciar la discusión cedieron y acordaron postergarlo todo una semana más.

Esto deja un clima de alta tensión dentro del Palacio Legislativo de cara a lo que ocurrirá el martes próximo en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzará la discusión sobre el futuro de Adorni.

Se espera que la oposición junte un poco más de 110 diputados presentes para iniciar la sesión, una cifra lejana a los 129 necesarios para abrir el recinto.

La oposición busca dejar en claro quién respalda a Manuel Adorni

Igualmente, usarán al Congreso como una caja de resonancia y bajarán al recinto para dar las expresiones en minoría. Allí intentarán dejar en claro que no es necesario un dictamen para avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Algo de esto anticipó el lunes por la tarde el referente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro (Capital Federal), cuando publicó su descargo en X: "Como no tienen argumentos para defender al jefe de Gabinete, se pusieron a inventar obstáculos, dilaciones parlamentarias y a hacer trampa para que la interpelación y la moción de censura vayan a comisión y, de esa manera, impedir que el Congreso ejerza la facultad de contralor político expresamente prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional".

En el mismo sentido, agregó que "quieren hacerle decir a la Constitución algo que no dice". "No existe ninguna exigencia procedimental constitucional ni reglamentaria de las Cámaras en ese sentido, y si eso es así, el instituto de la moción de censura es operativo directamente en el pleno de las cámaras", sostuvo.