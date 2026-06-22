Manuel Adorni, atornillado: Diego Santilli diseñó una estrategia para estirar la agonía en el Congreso

A contrarreloj, La Libertad Avanza lanzó un operativo en el Congreso para estirar una semana más la agonía de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. En la Cámara de Diputados , La Libertad Avanza convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes 30 , con el objetivo de iniciar un debate por la interpelación y remoción del jefe de Gabinete, que, a pesar de la fiebre mundialista y los goles de Lionel Messi , no logra repuntar su imagen.

Detrás de la jugada del oficialismo, estuvo una vez más el ministro de Interior, Diego Santilli , que con un bajo perfil operó en las sombras en la Cámara de Diputados para defender a Manuel Adorni. Actuó en coordinación al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo, bajo la venia de Karina Milei.

Así, lograron desenganchar a los diputados del PRO y de la UCR, aliados de La Libertad Avanza que, sin embargo, acompañaban la embestida contra Manuel Adorni, impulsada por el kirchnerismo y otros diputados de la oposición. Ahora que el bloque que preside Gabriel Bornoroni (Córdoba) decidió abrir la comisión que preside Nicolás Mayoraz (Santa Fe), no le ven demasiado sentido a dar quórum y acompañar la agenda de la sesión.

"Si el objetivo de la sesión era que el Gobierno acepte discutir la continuidad de Adorni y ya lo está haciendo al abrir la comisión de Asuntos Constitucionales, ¿qué sentido tiene dar quórum?", se preguntó una de las espadas parlamentarias del PRO, que por lo bajo confirmó que no darán quórum en la sesión convocada para este martes 23 a las 14. "Si nosotros bajamos, le estaríamos haciendo el juego al kirchnerismo", remarcó en diálogo con MDZ .

En el mismo sentido, desde el bloque que preside Cristian Ritondo (Buenos Aires), comentaron que "los temas políticos tienen que tener resolución política". "No podemos quedar pegados al kirchnerismo; nunca nos preguntaron qué nos parecía la sesión y después nos quieren arrastrar", insistieron, y aclararon que la sesión de mañana no tiene sentido porque "sería votar para emplazar algo que ya está definido".

Apertura de Sesiones - Luis Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni MDZ/Juan Mateo Aberastain

Manuel Adorni gana tiempo y crece el malestar en la oposición

La jugada del Gobierno despertó la furia de los diputados de la oposición que trabajan para alcanzar el quórum para este martes —algo que difícilmente ocurra— y discutir en el recinto la continuidad de Adorni.

"Como no tienen argumentos para defender al jefe de Gabinete, se pusieron a inventar obstáculos, dilaciones parlamentarias y a hacer trampa para que la interpelación y la moción de censura vayan a comisión y, de esa manera, impedir que el Congreso ejerza la facultad de contralor político expresamente prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional", sostuvo el referente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro (Capital Federal).

La oposición está convencida de que no se necesita un dictamen para tratar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Considera que el artículo 101 de la Constitución Nacional, el que regula el rol del jefe de Gabinete, es "operativo". Es decir, está para ejecutar lo que se indica en la ley suprema sin obstáculos.

Javier y Karina Milei con Diego Santilli y Manuel Adorni Presidencia

"Quieren hacerle decir a la Constitución algo que no dice. No existe ninguna exigencia procedimental constitucional ni reglamentaria de las Cámaras en ese sentido, y, si eso es así, el instituto de la moción de censura es operativo directamente en el pleno de las Cámaras", remarcó Ferraro en ese sentido.

Uno de los aliados del oficialismo deslizó por lo bajo que "ese planteo es estúpido". "Si para sancionar el Día Nacional de la Tortafrita (dixit) se necesita un dictamen de comisión, ¿cómo no lo vas a necesitar para interpelar al jefe de Gabinete?", señaló.

¿Se puede echar a un jefe de Gabinete sin dictamen?

Vale recordar que, desde que se creó la figura del jefe de Gabinete en 1994, nunca se trató una moción de censura para removerlo del cargo. Es por eso que son cada vez más los legisladores y miembros del Gobierno nacional que, por lo bajo —y hasta a veces por lo alto—, sostienen que ya es momento de correr a Manuel Adorni del cargo. Algo que, por ahora, Javier Milei se resiste a implementar.

En paralelo, en el Senado, Victoria Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles a las 18. Allí volverá a discutirse si el jueves hay sesión o no para interpelar y remover a Manuel Adorni.

En rigor, la discusión sobre si corresponde, o no, que haya despacho ya se dio la semana pasada, en otra reunión de Labor Parlamentaria donde se definió que no hacía falta que se dictaminara, dándole lugar al argumento de que el artículo 101 es operativo. En aquella oportunidad se definió esperar siete días más para llevar la interpelación al recinto.