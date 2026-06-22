Es oficial: se confirmó la sesión en Diputados para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

Se confirmó la sesión que puede complicar a Manuel Adorni . La Cámara de Diputados debatirá este martes, desde las 14, una serie de proyectos para interpelar al jefe de Gabinete, en el marco de los cuestionamientos por enriquecimiento ilícito.

La citación a la sesión fue formalizada mediante una convocatoria firmada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Francisco Pagán .

Durante el encuentro se pondrán a consideración seis proyectos de resolución que reclaman la presencia de Adorni en el recinto para que brinde explicaciones sobre supuestas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y bienes estatales.

Las iniciativas también buscan que el jefe de ministros responda consultas vinculadas a su situación patrimonial, en medio de las controversias surgidas tras la difusión de información sobre sus declaraciones juradas y el origen de parte de sus bienes.

De los seis expedientes incluidos en el temario, tres contemplan además avanzar en mecanismos institucionales más severos, entre ellos la posibilidad de promover una moción de censura contra el funcionario.

En ese contexto, los diputados deberán resolver si reúnen los consensos necesarios para impulsar una interpelación y eventualmente abrir el camino hacia una moción de censura que podría derivar en su salida del cargo.

A pesar de la convocatoria formal, los propios convocantes reconocen que el quórum está comprometido. “No pasamos de los 120 y todavía estamos esperando que hará el PRO. Todo se define ahí”, consideró uno de los principales diputados que trabaja para llegar al número.

Se necesitan 129 diputados para poder sesionar. Las mentiras del exvocero sobre su patrimonio en su último informe de gestión provocaron una fuerte coordinación de prácticamente todos los espacios por fuera de La Libertad Avanza. Sin embargo, algunos dialoguistas empiezan a morigerar su ultimátum al expanelista. En parte, ayudaron las tratativas del ministro del Interior, Diego Santilli, y los recientes fondos frescos del Ministerio de Economía para algunas provincias afines.

La discusión parlamentaria se desarrollará mientras continúa la investigación judicial que involucra a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, expediente que se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.