Casas, fincas, pick ups y lanchas: qué declararon los nuevos legisladores mendocinos
Los senadores y diputados que asumieron en mayo presentaron sus declaraciones juradas. El detalle de las propiedades y vehículos que consignaron. Quiénes son los de mayor patrimonio y quiénes no declararon ningún bien.
La Legislatura de Mendoza renovó hace algunas semanas la mitad de las bancas de legisladores provinciales. En los últimos días todos los nuevos senadores y diputados terminaron de presentar las declaraciones juradas patrimoniales que exige la legislación local.
Entre los bienes declarados por los legisladores se detallan desde casas, departamentos hasta lotes y fincas. Asimismo, hay una marcada preferencia de los dirigentes políticos y sus cónyuges por camionetas pick ups y también se consignan motos, y hay dos legisladores que detallaron tener lanchas.
Esta semana venció el plazo de 30 días que fija la normativa provincial para que los flamantes funcionarios presenten sus declaraciones juradas ante la Oficina de Ética Pública. Entre los nuevos senadores y diputados se encuentran varios dirigentes con trayectoria política que ya se encontraban en cargos públicos, para quienes tiene vigencia la declaración jurada que presentaron en febrero. En tanto, a las nuevas figuras que provienen de la actividad privada les correspondía realizar la presentación por primera vez.
La Oficina de Ética Pública se encarga de recibir las declaraciones juradas de todos los funcionarios que están obligados por la Ley 8.993 a presentarlas. Las presentaciones están disponibles públicamente en el sitio web del organismo de control, pero solamente se pueden consultar la última presentada por los funcionarios, complicando el análisis de la evolución del patrimonio.
Asimismo, buena parte de los legisladores provinciales declara participación en sociedades que no cotizan en bolsa o en explotaciones unipersonales. También consignan poseer títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa o distintos mercados, además de productos bancarios y tenencia de dinero en efectivo.
Sin embargo, el formato dispuesto por la legislación provincial para la presentación de declaraciones juradas es muy opaco respecto a las precisiones sobre estos rubros, ya que no se detalla de ninguna manera el patrimonio de los funcionarios públicos respecto en este sentido.
Prácticamente el único detalle que permiten observar estas presentaciones tiene que ver con bienes muebles e inmuebles y los mismos se declaran con un valor de avalúo fiscal, que en varios casos está lejos de los valores reales de mercado de esas propiedades o vehículos.
De casas y fincas a camionetas y lanchas
Al analizar las declaraciones juradas que presentaron los 19 senadores y 24 diputados que asumieron el pasado 1 de mayo se pueden observar situaciones patrimoniales muy distintas.
Entre los que más propiedades declararon se encuentran Griselda Petri, quien consignó poseer 5 departamentos; Carlos Ponce, con casas y fincas; Pablo Castro con cuatro vehículos; Gustavo Perret con dos autos y dos motos a su nombre y dos motos más a nombre de su pareja y Pedro Serra con dos fincas más otros bienes.
Mientras algunos legisladores consignaron múltiples propiedades y vehículos, otros apenas uno e incluso unas diputadas no declararon ningún bien, como es el caso de Cecilia Soler y Estefanía Corvalán, representantes de La Libertad Avanza. Asimismo, el diputado libertario Federico Palazzo solo declaró bienes a nombre de su pareja, que es fiscal de instrucción.
También hay algunos casos de dirigentes de larga trayectoria en la función pública que no declaran vivienda propia. Por el contrario, hay otros legisladores que indican poseer varias casas o departamentos junto a sus parejas. Incluso algunos declaran poseer fincas o propiedades rurales.
Entre los vehículos declarados llama la atención la predilección de buena parte de los legisladores y sus parejas por las camionetas o pick ups.
En el caso del diputado peronista Gustavo Perret declara tener cuatro motos junto a su pareja e incluso el dirigente sanrafaelino señala que posee una lancha a su nombre. Aunque no es el único que declara una embarcación, ya que la diputada radical Melisa Martínez Malanca indicó que posee el 33% de la propiedad de una lancha.
Uno por uno: qué declararon los nuevos senadores provinciales
Senadores radicales
Martín Kerchner:
- Una casa de 160 m2 adquirida en 2019
- Un auto Jeep Compass Longitude 2021
- Una moto BMW R1200 GS Adventure 2018
- Declaró ingresos como docente de la Universidad Católica Argentina (UCA)
- Declaró ingresos por el alquiler de un inmueble
- Declaró renta por títulos en pesos y dólares
Eduardo Martín:
- El 50% de una casa de 185 m2 adquirida en 2012
- El 50% de un lote de 505 m2 adquirido en 2026
- El auto Volkswagen Polo 2018
- El 50% de una camioneta Volkswagen Amarok DC V6 a nombre de su cónyuge
Leonardo Yapur:
- El 33% de una casa de 132 m2 adquirida en 2015
- Un auto Chevrolet Onix 2025
- El 33% de un SUV Ford Territory 2024
- Un Renault Kangoo 2023 a nombre de su pareja
Patricia Sánchez:
- El 50% de una casa de 270 m2 adquirida en 2016 y compartida con su pareja.
- Un Volkswagen TAOS 2021
Silvia Cornejo:
- Un auto Peugeot 308 modelo 2016
Néstor Majul:
- Una camioneta Volkswagen Tiguan Allspace Life adquirida en 2025
Natalia Rabite:
- Un auto Chevrolet Corsa 2008
Jesica Laferte:
- Un auto Citroen C3 Aircross adquirido en 2025
Senadores libertarios
Lucas Fosco:
- Una casa de 181 m2 junto a su esposa adquirida en 2017
- El 33% de un departamento de 85 m2
- Un auto Toyota Yaris XLS modelo 2021
- Un Toyota Corolla Cross XLI modelo 2022 a nombre de su esposa.
Macarena D’Ambrogio:
- Una casa de 85 m2 adquirida en 2012 y un lote de 490 m2 adquirido en 2023.
- Una camioneta Toyota Hilux 2018
- Un auto Peugeot 207 Compact Allure 2013
- Un auto Chevrolet Onix Joy modelo 2018
- Declaró ingresos por servicios de arquitectura e ingeniería y servicios de asesoramiento técnico
María Pia Fanelli:
- El 17% de la titularidad de una casa de 170 m2 adquirida en 2013
- Un auto Toyota Corolla XEI 2017
- Un auto Ford Focus Ambiente 2007
- Un auto Ford Falcon de Lujo de 1963 a nombre de su cónyuge
- Un auto Fiat 1600 Berlina 1978 a nombre de cónyuge
Carolina Loparco:
- El 33% de una casa de 294 m2 adquirida en 2024
- Un auto Peugeot 208 Allure 2024
- Declaró ingresos por servicios de traducción de documentos públicos
Alejandra Gómez:
- El 50% de un departamento de 122 m2 adquirido en 2024
- Un auto Ford Bronco Sport Wildtrak adquirido en 2024 a nombre de su cónyuge
- Declaró ingresos derivados de su actividad de abogada
Senadores peronistas
Pedro Serra:
- Una casa 235 m2 adquirida en 2009
- Una finca rural de 91.086 m2 con una vivienda contratista de 126 m2 adquirida en 1999
- Una finca de 76.135 metros adquirida en 1999
- Una camioneta Pick-Up Chevrolet S10 modelo 2018
- Una camioneta Pick-Up Nissan Frontier Platinum modelo 2022
- Declaró ingresos por su actividad de abogado
Omar Parisi:
- El 50% de una casa de 280 m2 adquirido en 2013
- Un departamento de 62 m2 adquirido en 2013
- El 50% de un lote de 850 m2 adquirido en 2015
- Una casa de 110 m2 adquirida en 2025 (cónyuge)
- Un Mini Cooper S 2011 adquirido en 2021
- Camioneta Pick Up Ford Ranger DC XLT modelo 2024
- Declaró ingresos anuales por asesoramiento profesional
Adriana Cano:
- Una casa de 180 m2 adquirida en 2016
- Una camioneta Fiat Toro Freedom 2023
- Una moto Honda XR Tornado 250 2011 a nombre de su cónyuge
- Declaró ingresos como docente suplente en cargo vacante
María Luz Llorens:
- Un departamento de 55 m2 adquirido en 2018
- El 50% de una casa de 220 m2 adquirida en 2026
- Un lote de 420 m2 de su cónyuge
- Un auto Ford Focus adquirido en 2023
- Un auto Fiat Palio Attractive adquirido en 2018
Luis Novillo:
- Auto Chevrolet Aastra 2004
- Camioneta Chevrolet S10 2004
Uno por uno: qué bienes declararon los diputados mendocinos
Diputados radicales
Julián Sadofschi:
- Una casa de 240 m2 adquirida en 2015
- Una casa de 250 m2 adquirida en 2025
- El 50% de una casa de 350 m2 adquirida en 2013
- El 20% de una casa de 180 m2 a nombre de su cónyuge
- El 20% de una casa de 635 m2 a nombre de su cónyuge
- Un departamento de 40 m2 con cochera a nombre de su cónyuge
- Una camioneta Toyota Hilux 3.0 2002
- Un auto Ford Territory Titanium 2021 a nombre de su cónyuge
- Declaró ingresos anuales independientes como contador público
Griselda Petri:
- Una casa de 328 m2 adquirida en 2024
- Un departamento de 35m2 adquirido en 2023
- Un departamento de 140 m2 adquirido en 2024
- Un departamento de 23 m2 adquirido en 2023
- Un departamento de 83 m2 adquirido en 2025
- Un departamento de 82 m2 adquirido en 2025
- Una camioneta Compass Sport 2024
- Declaró ingresos por servicios profesionales
Jorge Zingaretti:
- Una casa de 150 m2 adquirida en 1992
- Una casa de 100 m2 adquirida en 2011 a nombre de su cónyuge
- Una casa de 188 m2 adquirida en 2015 a nombre de su cónyuge
- Una casa de 150 m2 adquirida en 2015 a nombre de su cónyuge
- Un auto Fiat Palio Fire 2013
- Un auto Fiat Fastback Turbo 2025 a nombre de su cónyuge
- Una camioneta Volkswagen Amarok 2019 a nombre de su cónyuge
- Declaró ingresos por el alquiler de un local comercial
Carlos Ponce:
- Una casa de 200 m2 adquirida en 2011
- Una finca de 150.000 m2 adquirida en 2004
- El 50% de una finca de 30.000 m2 adquirida en 2003
- El 50% de una finca adquirida en 2025
- El 50% de un lote de 2.457 m2 adquirido en 2009
- Una camioneta Saveiro 2017
- Un Audi Q5 4 S TFSI 2020
- Un Fiat Cronos Like a nombre de su cónyuge
- Declaró ingresos como director de una Sociedad Anónima
Leonardo Mastrángelo:
- El 33% de una casa de 146 m2 adquirida en 2005
- El 33% de un departamento de 51 m2 adquirido en 2018
- Un lote de 357 m2 adquirido en 2022
- El 50% de un lote de 600 m2 adquirido en 2017
- Una camioneta Fiat Strada Freedom 2025
- Declaró el alquiler de un departamento
Daniel Llaver:
- El 50% de una casa de 180 m2 adquirida en 1987
- Una casa de 200 m2 adquirida en 2024 a nombre de su cónyuge
- Una camioneta Fiat Toro 2021
- Un auto Chevrolet Trackers 2016 a nombre de su cónyuge
- Ingresos anuales independientes como médico pediatra y por trabajar en una empresa vitivinícola.
Melisa Martínez Malanca:
- Un auto Toyota Corolla XEI Pack 2017
- Una camioneta Ford Territory SEL 2025
- El 33% de la titularidad de una lancha Klase A, modelo k210 modelo 2024
- Declaró ingresos por honorarios como abogada
Ismael Jadur:
- El 33% de una casa de 80 m2 adquirida en 2018
- El 33% de una casa de 230 m2 adquirida en 2018
Juana Allende:
- El 50% de un auto Chevrolet Tracker AWD LTZ 2016, compartido con su pareja
Alejandra Torti:
- Un auto Volkswagen Gol Trendline 2021
Diputados libertarios
Pablo Castro:
- Una casa con una superficie construida de 300 m2 adquirida en 2020
- Un lote de 500 m2 con una superficie construida de 250 m2 adquirido en 2022
- Un auto Fiat Fiorino 2012
- Un auto Peugeot Partner 2012
- Una camioneta Toyota Land Cruisier adquirida en 2020
- Una moto KTM Adventure adquirida en 2021
- Declara ingresos anuales por ser director de una sociedad
Federico Palazzo:
- Una casa de 300 m2 a nombre de su pareja
- Un departamento de 38 m2 a nombre de su pareja
- Una camioneta Ford Ranger Raptor 2021 a nombre de su pareja
- Una camioneta Jeep Compass adquirida en 2018 a nombre de su pareja
- Declaró ingresos por alquiler
María Fernanda Kaufman:
- El 50% de una casa de 600 m2 adquirida en 2010 y compartida con su pareja.
- Un lote de 1.708 m2 a nombre de su cónyuge adquirido en 2004.
- El 50% de otra propiedad no especificada de 4.595 m2 a nombre de su cónyuge adquirido en 2003.
- Declaró ingresos como docente y como monotributista por ser abogada
Nicolás De Pedro Buttini:
- Un auto Audi A1 2013
- Declaró que alquila un departamento
Estefanía Corvalán:
- No declaró ningún bien. Solo señaló que posee productos bancarios, dinero en efectivo e ingresos por servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial
Cecilia Soler:
- No declaró ningún bien. Solo consignó tener productos bancarios y tenencia de dinero en efectivo.
Diputados peronistas
Gustavo Perret:
- Una casa de 315 m2 adquirida en 2014
- Una camioneta Amarok 2021
- Una auto Honda CRV 2015
- Una moto Honda XR 600 1993
- Una moto KTM 450 2013
- Una lancha Canestrari P6 Motor Mercury 150 modelo 2012
- Una moto Yamaha Raptor 90 del 2010 a nombre de su pareja
- Una moto Honda Elite 125 a nombre de su pareja.
- Declaró ingresos anuales como asesor legal
Julio Villafañe:
- Una casa de 140 m2 adquirida en 2010
- Una camioneta Ford Ranger 2011
- Un auto Chevrolet Cruze 2017
- Declaró la cesión de derecho y acciones posesorias por la compra de un lote
Alejandra Barro:
- Una casa de 300 m2 adquirida en 2010
- Una casa de 400 m2 adquirida en 2016
- Una camioneta Volkswagen T-Cross 2025
- Un auto de colección Plymouth Valiant de 1967 a nombre de su pareja
- Una pick up Fiat Toro Freedom a nombre de su pareja
Matías Montes:
- Una casa de 151 m2 adquirida en 2012 a nombre de su pareja
- Una camioneta Amarok 2.0 2019
- Una camioneta T-Cross 2019
Aixa Moreno:
- El 50% de una casa de 120 m2 en la provincia de San Luis adquirida en 2002
- El 50% de una casa de 200 m2 en Mendoza adquirida en 2005
- El 50% de una moto Zanella 110
- El 50% de un auto Fiat Siena FLP ELX 2008
Lucas Ilardo:
- El 50% de una casa compartida con su pareja de 126 m2 adquirida en 2025
- Un auto Chevrolet Cruze 2022
- Un auto Volkswagen Gol Trend 2013 a nombre de su pareja
- Declaró ingresos anuales por servicios jurídicos como abogado
Lidia Quintana:
- Un auto Fiat Palio 2013