Casas, fincas, pick ups y lanchas: qué declararon los nuevos legisladores mendocinos

La Legislatura de Mendoza renovó hace algunas semanas la mitad de las bancas de legisladores provinciales. En los últimos días todos los nuevos senadores y diputados terminaron de presentar las declaraciones juradas patrimoniales que exige la legislación local.

Entre los bienes declarados por los legisladores se detallan desde casas, departamentos hasta lotes y fincas. Asimismo, hay una marcada preferencia de los dirigentes políticos y sus cónyuges por camionetas pick ups y también se consignan motos, y hay dos legisladores que detallaron tener lanchas.

Esta semana venció el plazo de 30 días que fija la normativa provincial para que los flamantes funcionarios presenten sus declaraciones juradas ante la Oficina de Ética Pública. Entre los nuevos senadores y diputados se encuentran varios dirigentes con trayectoria política que ya se encontraban en cargos públicos, para quienes tiene vigencia la declaración jurada que presentaron en febrero. En tanto, a las nuevas figuras que provienen de la actividad privada les correspondía realizar la presentación por primera vez.

La Oficina de Ética Pública se encarga de recibir las declaraciones juradas de todos los funcionarios que están obligados por la Ley 8.993 a presentarlas. Las presentaciones están disponibles públicamente en el sitio web del organismo de control, pero solamente se pueden consultar la última presentada por los funcionarios, complicando el análisis de la evolución del patrimonio.

Asimismo, buena parte de los legisladores provinciales declara participación en sociedades que no cotizan en bolsa o en explotaciones unipersonales. También consignan poseer títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa o distintos mercados, además de productos bancarios y tenencia de dinero en efectivo.

Sin embargo, el formato dispuesto por la legislación provincial para la presentación de declaraciones juradas es muy opaco respecto a las precisiones sobre estos rubros, ya que no se detalla de ninguna manera el patrimonio de los funcionarios públicos respecto en este sentido.

Prácticamente el único detalle que permiten observar estas presentaciones tiene que ver con bienes muebles e inmuebles y los mismos se declaran con un valor de avalúo fiscal, que en varios casos está lejos de los valores reales de mercado de esas propiedades o vehículos.

De casas y fincas a camionetas y lanchas

Al analizar las declaraciones juradas que presentaron los 19 senadores y 24 diputados que asumieron el pasado 1 de mayo se pueden observar situaciones patrimoniales muy distintas.

Entre los que más propiedades declararon se encuentran Griselda Petri, quien consignó poseer 5 departamentos; Carlos Ponce, con casas y fincas; Pablo Castro con cuatro vehículos; Gustavo Perret con dos autos y dos motos a su nombre y dos motos más a nombre de su pareja y Pedro Serra con dos fincas más otros bienes.

Las pick ups son uno de los vehículos predilectos de los legisladores mendocinos y sus parejas.

Mientras algunos legisladores consignaron múltiples propiedades y vehículos, otros apenas uno e incluso unas diputadas no declararon ningún bien, como es el caso de Cecilia Soler y Estefanía Corvalán, representantes de La Libertad Avanza. Asimismo, el diputado libertario Federico Palazzo solo declaró bienes a nombre de su pareja, que es fiscal de instrucción.

También hay algunos casos de dirigentes de larga trayectoria en la función pública que no declaran vivienda propia. Por el contrario, hay otros legisladores que indican poseer varias casas o departamentos junto a sus parejas. Incluso algunos declaran poseer fincas o propiedades rurales.

Entre los vehículos declarados llama la atención la predilección de buena parte de los legisladores y sus parejas por las camionetas o pick ups.

Dos diputados provinciales declararon tener lanchas. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En el caso del diputado peronista Gustavo Perret declara tener cuatro motos junto a su pareja e incluso el dirigente sanrafaelino señala que posee una lancha a su nombre. Aunque no es el único que declara una embarcación, ya que la diputada radical Melisa Martínez Malanca indicó que posee el 33% de la propiedad de una lancha.

Uno por uno: qué declararon los nuevos senadores provinciales

Senadores radicales

Martín Kerchner:

Una casa de 160 m2 adquirida en 2019

Un auto Jeep Compass Longitude 2021

Una moto BMW R1200 GS Adventure 2018

Declaró ingresos como docente de la Universidad Católica Argentina (UCA)

Declaró ingresos por el alquiler de un inmueble

Declaró renta por títulos en pesos y dólares

Eduardo Martín:

El 50% de una casa de 185 m2 adquirida en 2012

El 50% de un lote de 505 m2 adquirido en 2026

El auto Volkswagen Polo 2018

El 50% de una camioneta Volkswagen Amarok DC V6 a nombre de su cónyuge

Leonardo Yapur:

El 33% de una casa de 132 m2 adquirida en 2015

Un auto Chevrolet Onix 2025

El 33% de un SUV Ford Territory 2024

Un Renault Kangoo 2023 a nombre de su pareja

Patricia Sánchez:

El 50% de una casa de 270 m2 adquirida en 2016 y compartida con su pareja.

Un Volkswagen TAOS 2021

Silvia Cornejo:

Un auto Peugeot 308 modelo 2016

Néstor Majul:

Una camioneta Volkswagen Tiguan Allspace Life adquirida en 2025

Natalia Rabite:

Un auto Chevrolet Corsa 2008

Jesica Laferte:

Un auto Citroen C3 Aircross adquirido en 2025

Senadores libertarios

Lucas Fosco:

Una casa de 181 m2 junto a su esposa adquirida en 2017

El 33% de un departamento de 85 m2

Un auto Toyota Yaris XLS modelo 2021

Un Toyota Corolla Cross XLI modelo 2022 a nombre de su esposa.

Macarena D’Ambrogio:

Una casa de 85 m2 adquirida en 2012 y un lote de 490 m2 adquirido en 2023.

Una camioneta Toyota Hilux 2018

Un auto Peugeot 207 Compact Allure 2013

Un auto Chevrolet Onix Joy modelo 2018

Declaró ingresos por servicios de arquitectura e ingeniería y servicios de asesoramiento técnico

María Pia Fanelli:

El 17% de la titularidad de una casa de 170 m2 adquirida en 2013

Un auto Toyota Corolla XEI 2017

Un auto Ford Focus Ambiente 2007

Un auto Ford Falcon de Lujo de 1963 a nombre de su cónyuge

Un auto Fiat 1600 Berlina 1978 a nombre de cónyuge

Carolina Loparco:

El 33% de una casa de 294 m2 adquirida en 2024

Un auto Peugeot 208 Allure 2024

Declaró ingresos por servicios de traducción de documentos públicos

Alejandra Gómez:

El 50% de un departamento de 122 m2 adquirido en 2024

Un auto Ford Bronco Sport Wildtrak adquirido en 2024 a nombre de su cónyuge

Declaró ingresos derivados de su actividad de abogada

Senadores peronistas

Pedro Serra:

Una casa 235 m2 adquirida en 2009

Una finca rural de 91.086 m2 con una vivienda contratista de 126 m2 adquirida en 1999

Una finca de 76.135 metros adquirida en 1999

Una camioneta Pick-Up Chevrolet S10 modelo 2018

Una camioneta Pick-Up Nissan Frontier Platinum modelo 2022

Declaró ingresos por su actividad de abogado

Omar Parisi:

El 50% de una casa de 280 m2 adquirido en 2013

Un departamento de 62 m2 adquirido en 2013

El 50% de un lote de 850 m2 adquirido en 2015

Una casa de 110 m2 adquirida en 2025 (cónyuge)

Un Mini Cooper S 2011 adquirido en 2021

Camioneta Pick Up Ford Ranger DC XLT modelo 2024

Declaró ingresos anuales por asesoramiento profesional

Adriana Cano:

Una casa de 180 m2 adquirida en 2016

Una camioneta Fiat Toro Freedom 2023

Una moto Honda XR Tornado 250 2011 a nombre de su cónyuge

Declaró ingresos como docente suplente en cargo vacante

María Luz Llorens:

Un departamento de 55 m2 adquirido en 2018

El 50% de una casa de 220 m2 adquirida en 2026

Un lote de 420 m2 de su cónyuge

Un auto Ford Focus adquirido en 2023

Un auto Fiat Palio Attractive adquirido en 2018

Luis Novillo:

Auto Chevrolet Aastra 2004

Camioneta Chevrolet S10 2004

Uno por uno: qué bienes declararon los diputados mendocinos

Diputados radicales

Julián Sadofschi:

Una casa de 240 m2 adquirida en 2015

Una casa de 250 m2 adquirida en 2025

El 50% de una casa de 350 m2 adquirida en 2013

El 20% de una casa de 180 m2 a nombre de su cónyuge

El 20% de una casa de 635 m2 a nombre de su cónyuge

Un departamento de 40 m2 con cochera a nombre de su cónyuge

Una camioneta Toyota Hilux 3.0 2002

Un auto Ford Territory Titanium 2021 a nombre de su cónyuge

Declaró ingresos anuales independientes como contador público

Griselda Petri:

Una casa de 328 m2 adquirida en 2024

Un departamento de 35m2 adquirido en 2023

Un departamento de 140 m2 adquirido en 2024

Un departamento de 23 m2 adquirido en 2023

Un departamento de 83 m2 adquirido en 2025

Un departamento de 82 m2 adquirido en 2025

Una camioneta Compass Sport 2024

Declaró ingresos por servicios profesionales

Jorge Zingaretti:

Una casa de 150 m2 adquirida en 1992

Una casa de 100 m2 adquirida en 2011 a nombre de su cónyuge

Una casa de 188 m2 adquirida en 2015 a nombre de su cónyuge

Una casa de 150 m2 adquirida en 2015 a nombre de su cónyuge

Un auto Fiat Palio Fire 2013

Un auto Fiat Fastback Turbo 2025 a nombre de su cónyuge

Una camioneta Volkswagen Amarok 2019 a nombre de su cónyuge

Declaró ingresos por el alquiler de un local comercial

Carlos Ponce:

Una casa de 200 m2 adquirida en 2011

Una finca de 150.000 m2 adquirida en 2004

El 50% de una finca de 30.000 m2 adquirida en 2003

El 50% de una finca adquirida en 2025

El 50% de un lote de 2.457 m2 adquirido en 2009

Una camioneta Saveiro 2017

Un Audi Q5 4 S TFSI 2020

Un Fiat Cronos Like a nombre de su cónyuge

Declaró ingresos como director de una Sociedad Anónima

Leonardo Mastrángelo:

El 33% de una casa de 146 m2 adquirida en 2005

El 33% de un departamento de 51 m2 adquirido en 2018

Un lote de 357 m2 adquirido en 2022

El 50% de un lote de 600 m2 adquirido en 2017

Una camioneta Fiat Strada Freedom 2025

Declaró el alquiler de un departamento

Daniel Llaver:

El 50% de una casa de 180 m2 adquirida en 1987

Una casa de 200 m2 adquirida en 2024 a nombre de su cónyuge

Una camioneta Fiat Toro 2021

Un auto Chevrolet Trackers 2016 a nombre de su cónyuge

Ingresos anuales independientes como médico pediatra y por trabajar en una empresa vitivinícola.

Melisa Martínez Malanca:

Un auto Toyota Corolla XEI Pack 2017

Una camioneta Ford Territory SEL 2025

El 33% de la titularidad de una lancha Klase A, modelo k210 modelo 2024

Declaró ingresos por honorarios como abogada

Ismael Jadur:

El 33% de una casa de 80 m2 adquirida en 2018

El 33% de una casa de 230 m2 adquirida en 2018

Juana Allende:

El 50% de un auto Chevrolet Tracker AWD LTZ 2016, compartido con su pareja

Alejandra Torti:

Un auto Volkswagen Gol Trendline 2021

Diputados libertarios

Pablo Castro:

Una casa con una superficie construida de 300 m2 adquirida en 2020

Un lote de 500 m2 con una superficie construida de 250 m2 adquirido en 2022

Un auto Fiat Fiorino 2012

Un auto Peugeot Partner 2012

Una camioneta Toyota Land Cruisier adquirida en 2020

Una moto KTM Adventure adquirida en 2021

Declara ingresos anuales por ser director de una sociedad

Federico Palazzo:

Una casa de 300 m2 a nombre de su pareja

Un departamento de 38 m2 a nombre de su pareja

Una camioneta Ford Ranger Raptor 2021 a nombre de su pareja

Una camioneta Jeep Compass adquirida en 2018 a nombre de su pareja

Declaró ingresos por alquiler

María Fernanda Kaufman:

El 50% de una casa de 600 m2 adquirida en 2010 y compartida con su pareja.

Un lote de 1.708 m2 a nombre de su cónyuge adquirido en 2004.

El 50% de otra propiedad no especificada de 4.595 m2 a nombre de su cónyuge adquirido en 2003.

Declaró ingresos como docente y como monotributista por ser abogada

Nicolás De Pedro Buttini:

Un auto Audi A1 2013

Declaró que alquila un departamento

Estefanía Corvalán:

No declaró ningún bien. Solo señaló que posee productos bancarios, dinero en efectivo e ingresos por servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial

Cecilia Soler:

No declaró ningún bien. Solo consignó tener productos bancarios y tenencia de dinero en efectivo.

Diputados peronistas

Gustavo Perret:

Una casa de 315 m2 adquirida en 2014

Una camioneta Amarok 2021

Una auto Honda CRV 2015

Una moto Honda XR 600 1993

Una moto KTM 450 2013

Una lancha Canestrari P6 Motor Mercury 150 modelo 2012

Una moto Yamaha Raptor 90 del 2010 a nombre de su pareja

Una moto Honda Elite 125 a nombre de su pareja.

Declaró ingresos anuales como asesor legal

Julio Villafañe:

Una casa de 140 m2 adquirida en 2010

Una camioneta Ford Ranger 2011

Un auto Chevrolet Cruze 2017

Declaró la cesión de derecho y acciones posesorias por la compra de un lote

Alejandra Barro:

Una casa de 300 m2 adquirida en 2010

Una casa de 400 m2 adquirida en 2016

Una camioneta Volkswagen T-Cross 2025

Un auto de colección Plymouth Valiant de 1967 a nombre de su pareja

Una pick up Fiat Toro Freedom a nombre de su pareja

Matías Montes:

Una casa de 151 m2 adquirida en 2012 a nombre de su pareja

Una camioneta Amarok 2.0 2019

Una camioneta T-Cross 2019

Aixa Moreno:

El 50% de una casa de 120 m2 en la provincia de San Luis adquirida en 2002

El 50% de una casa de 200 m2 en Mendoza adquirida en 2005

El 50% de una moto Zanella 110

El 50% de un auto Fiat Siena FLP ELX 2008

Lucas Ilardo:

El 50% de una casa compartida con su pareja de 126 m2 adquirida en 2025

Un auto Chevrolet Cruze 2022

Un auto Volkswagen Gol Trend 2013 a nombre de su pareja

Declaró ingresos anuales por servicios jurídicos como abogado

Lidia Quintana: