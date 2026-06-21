Video: Lilia Lemoine reaccionó con una cachetada tras ser escupida en plena calle

Lilia Lemoine protagonizó un fuerte cruce en Rosario que terminó con una cachetada y quedó grabado en video.

La diputada Lilia Lemoine tuvo un cruce violento con una mujer que la insultó en Rosario.

En el marco de la visita oficial del Gobierno nacional por el Día de la Bandera en Santa Fe, la diputada nacional Lilia Lemoine fue intimada con distintos insultos por una mujer que pasaba por el lugar, a lo que la funcionaria respondió pegándole un cachetazo.

El cruce de Lilia Lemoine con una mujer en Santa Fe X: @unpocotendencia El episodio ocurrió en la intersección de Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera. Mientras caminaba junto a la diputada María Celeste Ponce, Lilia Lemoine fue interceptada por una mujer que circulaba en bicicleta y comenzó a insultarla a la distancia.

Según se observa en las imágenes, la situación escaló cuando la mujer se acercó a la legisladora y le lanzó nuevos agravios. Instantes después, Lemoine recibió un escupitajo en el rostro y reaccionó con una cachetada mientras le recriminaba la agresión.

Toda la secuencia fue registrada con un teléfono celular por la diputada María Celeste Ponce, quien acompañaba a la diputada durante una recorrida por la ciudad de Rosario.