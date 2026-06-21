Video: Lilia Lemoine reaccionó con una cachetada tras ser escupida en plena calle
Lilia Lemoine protagonizó un fuerte cruce en Rosario que terminó con una cachetada y quedó grabado en video.
En el marco de la visita oficial del Gobierno nacional por el Día de la Bandera en Santa Fe, la diputada nacional Lilia Lemoine fue intimada con distintos insultos por una mujer que pasaba por el lugar, a lo que la funcionaria respondió pegándole un cachetazo.
El cruce de Lilia Lemoine con una mujer en Santa Fe
El episodio ocurrió en la intersección de Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera. Mientras caminaba junto a la diputada María Celeste Ponce, Lilia Lemoine fue interceptada por una mujer que circulaba en bicicleta y comenzó a insultarla a la distancia.
Según se observa en las imágenes, la situación escaló cuando la mujer se acercó a la legisladora y le lanzó nuevos agravios. Instantes después, Lemoine recibió un escupitajo en el rostro y reaccionó con una cachetada mientras le recriminaba la agresión.
Toda la secuencia fue registrada con un teléfono celular por la diputada María Celeste Ponce, quien acompañaba a la diputada durante una recorrida por la ciudad de Rosario.
Horas más tarde, Lemoine se expresó en sus redes sociales y aseguró que los insultos y el intento de intimidación le generaron más rechazo que el propio escupitajo. "Que les quede claro, no les tengo miedo, les tengo asco", escribió en su cuenta de X.