Caso Adorni: la crisis política amenaza con paralizar el Congreso y complica al Gobierno

En medio del escándalo que golpea al Gobierno por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen previstas sesiones durante tres días consecutivos para los días martes, miércoles y jueves. Sin embargo, pese al cargado cronograma, ninguna de esas convocatorias tiene garantizada su realización.

Las tensiones entre el oficialismo y la oposición alcanzaron un nivel tal que la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se transformó en el principal factor de conflicto y en una amenaza concreta para el avance de proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.

La muestra más clara de este escenario se observó la semana pasada, cuando el Senado debió suspender una sesión que ya tenía agenda definida.

Entre los temas previstos figuraban pliegos judiciales y diplomáticos, acuerdos internacionales y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el ministro Federico Sturzenegger .

Esta última iniciativa representa una de las apuestas legislativas más importantes para el oficialismo. Sin embargo, pese a haber sido defendida personalmente por Sturzenegger en comisión hace más de dos meses, continúa sin reunir los apoyos necesarios para llegar al recinto con garantías de aprobación.

La dificultad para avanzar con esos proyectos no responde únicamente a cuestiones legislativas. En el oficialismo existe la convicción de que abrir el recinto sin un control preciso de los números podría derivar en una derrota política de gran magnitud.

La oposición más dura se encuentra decidida a impulsar una interpelación contra Manuel Adorni y, eventualmente, una moción de censura, una combinación que genera máxima preocupación en La Libertad Avanza.

La batalla por la interpelación

Durante las últimas semanas, el Gobierno intentó desactivar el conflicto realizando concesiones y fijando una fecha concreta para la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete.

Finalmente, se estableció que Adorni concurrirá al Congreso el próximo 2 de julio.

Sin embargo, la decisión no logró modificar la estrategia de los sectores opositores. El bloque conducido por José Mayans considera prioritario avanzar con una interpelación formal al funcionario, más allá de su futura presentación institucional.

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La discusión ya no gira solamente alrededor de la conveniencia política de esa medida, sino también sobre el mecanismo reglamentario para aprobarla.

Mientras el peronismo sostiene que la iniciativa puede tratarse directamente en el recinto por tratarse de una herramienta contemplada expresamente por la Constitución Nacional, el oficialismo argumenta que debe cumplir previamente el recorrido parlamentario correspondiente y contar con dictamen de comisión.

La controversia tiene consecuencias prácticas inmediatas: determinar si la interpelación requiere mayoría simple, mayoría absoluta o una mayoría agravada de dos tercios puede definir el resultado de la votación.

Las diferencias sobre los votos necesarios

El artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado en el marco de una moción de censura y eventualmente removido con las mayorías correspondientes.

Sobre esa base, el bloque Justicialista considera que no corresponde aplicar las exigencias reglamentarias habituales para otros proyectos.

La semana pasada, durante las negociaciones previas a la sesión suspendida, parecía existir un entendimiento acerca de que la eventual interpelación debería aprobarse por mayoría absoluta.

Sin embargo, posteriormente el oficialismo modificó su postura y comenzó a impulsar la necesidad de reunir dos tercios de los votos.

Esa reinterpretación abrió un nuevo foco de conflicto. El bloque que conduce Mayans rechaza reabrir la discusión y no tiene previsto participar de nuevas reuniones destinadas a revisar lo que considera un acuerdo ya alcanzado.

Aun así, los sectores dialoguistas parecen inclinarse hacia la posición oficialista respecto de la exigencia de una mayoría especial para habilitar la interpelación.

El Senado en la sesión de este jueves. N/A

También manifiestan reparos sobre la posibilidad de votar una moción de censura inmediatamente después del interrogatorio al funcionario, como propone la iniciativa presentada por el interbloque opositor.

Una sesión condicionada por los números

Pese a las diferencias, en el Senado predomina la expectativa de que finalmente se realice la sesión prevista para esta semana.

No obstante, esa posibilidad dependerá en gran medida de que el oficialismo logre garantizar previamente una interpretación favorable sobre el mecanismo de votación.

Incluso si prospera el criterio de los dos tercios, tampoco existe certeza absoluta respecto del resultado final.

Algunos sectores dialoguistas podrían terminar aportando los votos necesarios para que la oposición alcance la mayoría requerida y avance con la interpelación.

En consecuencia, el Gobierno enfrenta un escenario de extrema fragilidad parlamentaria, donde cualquier error de cálculo podría derivar en una derrota política significativa.

Diputados espera una definición

La incertidumbre del Senado tiene un impacto directo en la Cámara de Diputados. Los bloques moderados aguardaban una definición de la Cámara alta para ordenar su propia estrategia, algo que finalmente no ocurrió debido a la suspensión de la sesión.

Ahora la atención se concentra en la convocatoria prevista para el martes 23. La oposición busca debatir una serie de iniciativas vinculadas con Manuel Adorni.

Entre ellas figuran pedidos de informes sobre presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, requerimientos relacionados con su situación patrimonial y varios proyectos de interpelación que apuntan a abrir el camino hacia una eventual moción de censura.

Los impulsores de la sesión son conscientes de que no cuentan con los dos tercios necesarios para tratar esas iniciativas directamente sobre tablas.

Por esa razón, la estrategia alternativa consistirá en intentar emplazar a las comisiones para fijar plazos de tratamiento y dictamen.

El futuro de los proyectos clave del Gobierno

En Diputados existe un amplio consenso respecto de que la sesión impulsada por la oposición difícilmente alcance quórum. Tanto el PRO como sectores de la Unión Cívica Radical mantienen cuestionamientos hacia la continuidad de Adorni, pero no muestran disposición a facilitar una convocatoria promovida por otros bloques.

Sin embargo, el verdadero desafío para el oficialismo aparece un día después. La Libertad Avanza aspira a sesionar el 24 de junio para avanzar con iniciativas consideradas estratégicas, entre ellas el acuerdo con los holdouts y el denominado Súper RIGI.

El problema es que, si fracasa la sesión opositora del día anterior, existe una alta probabilidad de que los mismos sectores intenten trasladar su ofensiva política a la convocatoria oficialista.

Por ese motivo, dentro del Congreso crecen las dudas sobre la posibilidad de que esa sesión llegue siquiera a ser convocada. Legisladores de distintos espacios reconocen que el contexto es demasiado incierto y admiten que el Gobierno podría optar por evitar riesgos antes que exponerse a una derrota parlamentaria.

Mientras tanto, proyectos considerados prioritarios para la administración nacional continúan atrapados en una dinámica política cada vez más confrontativa.

Y aunque el calendario legislativo aparece repleto de actividad, la verdadera discusión gira en torno a la pregunta por si el Congreso podrá funcionar normalmente o si la disputa alrededor de Manuel Adorni terminará imponiéndose sobre toda la agenda parlamentaria.