Tras los videos de los dólares, allanaron las casas de Jesica Cirio y Elías Piccirillo

Por orden del juez Luis Armella, este domingo se realizaron allanamientos en los domicilios de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían resultar de interés para la investigación.

La medida judicial fue dispuesta después de que se conocieran videos en los que la conductora exhibe importantes sumas de dinero en dólares presuntamente guardadas en el vestidor de la vivienda que compartió con su exesposo, Martín Insaurralde.

La investigación judicial que analiza la evolución patrimonial de Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo este domingo con allanamientos realizados en inmuebles vinculados a Jesica Cirio y Elías Piccirillo.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Sergio Mola y autorizados por el juez federal Luis Armella, con el objetivo de localizar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos que pudieran contener información relevante para la causa.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y se llevaron adelante en un departamento ubicado en la zona de Palermo y en una vivienda de Banfield, donde Piccirillo cumple arresto domiciliario en el marco de otro expediente judicial.

Pese a las expectativas de los investigadores, las diligencias concluyeron sin resultados positivos respecto del secuestro de elementos electrónicos.

La medida fue impulsada tras la difusión de videos en los que se observan importantes cantidades de dólares almacenadas dentro de una propiedad situada en un country de San Vicente.

Según distintas reconstrucciones, la vivienda era compartida por Jesica Cirio y Martín Insaurralde durante su relación.

Qué se vio en los videos que circularon

El material audiovisual ya fue incorporado al expediente y será sometido a análisis técnicos. Los investigadores buscan establecer tanto la autenticidad de las imágenes como una estimación del monto de dinero que aparece en los registros, en el marco de la causa que indaga un posible enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete bonaerense.

Las imágenes muestran fajos de billetes estadounidenses guardados en bolsas transparentes y distribuidos en cajones, estantes y compartimentos de un vestidor.

De acuerdo con las descripciones realizadas sobre la propiedad, el sector donde habría sido filmado el video correspondería al espacio de uso personal de Insaurralde dentro del dormitorio principal de la residencia.

Según la reconstrucción de los ambientes, la habitación contaba con dos áreas diferenciadas para guardar ropa y pertenencias. Mientras el vestidor de Cirio se ubicaba detrás de la cabecera de la cama, el de Insaurralde consistía en un pasillo con módulos de almacenamiento a ambos lados.

En uno de los extremos se encontraba un espejo que habría captado parcialmente el reflejo de quien realizaba la grabación.

El descargo de Jésica Cirio

Tras la viralización de las imágenes, Jesica Cirio respondió mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. La conductora negó la autenticidad del material y sostuvo que se trata de “manipulaciones digitales”.

Además, defendió el origen de sus bienes y remarcó que desarrolla actividades privadas desde los 18 años.

En el mismo mensaje, aseguró que la totalidad de sus ingresos fue declarada ante los organismos correspondientes y afirmó no haber recibido observaciones ni requerimientos vinculados a presuntas inconsistencias patrimoniales.

Mientras tanto, la situación judicial de Piccirillo continúa ligada a otra investigación en la que está acusado de haber participado en una maniobra vinculada al denominado “rulo financiero”.

En paralelo, la causa que involucra a Insaurralde avanzará ahora con peritajes especializados sobre los videos incorporados al expediente, una etapa clave para determinar el valor probatorio del material difundido en los últimos días.