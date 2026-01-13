"No jodas con CFK", Lilia Lemoine denunció que apedrearon su casa y la amenazaron

La legisladora de La Libertad Avanza denunció que un hombre de 34 años arrojó piedras contra su vivienda en la madrugada del martes.

Lilia Lemoine denunció que un hombre de 34 años apedreó su casa, ubicada en el barrio porteño de Villa Santa Rita, en la madrugada del martes. La custodia policial logró reducir al agresor tras una persecución.

En este marco, la diputada de La Libertad Avanza reveló que vive con protección permanente por amenazas previas.

El tenso momento en la casa de Lilia Lemoine Aproximadamente a las 3 de la madrugada de este martes 13 de enero, la consigna policial nocturna asignada a la vivienda de la diputada Lilia Lemoine detectó a un hombre arrojando piedras contra una ventana de la casa. El agresor fue identificado como un individuo de 34 años que intentó resistirse al ser interceptado por la oficial de policía.

Según relató la propia legisladora en su cuenta de X, los oficiales detuvieron al atacante. El hombre se resistió, presumiblemente confiado porque se trataba de una agente mujer. "Si hay algo que los zurdos no respetan es a la policía y a las mujeres", expresó Lemoine en su publicación.

De hecho, durante el forcejeo, el agresor arañó a la agente de seguridad. Sin embargo, "le salió muy mal" la maniobra porque la mujer "lo corrió, lo alcanzó y lo redujo".