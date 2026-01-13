La cooperadora del Hospital Penna desmintió a la AFA y le reclamó $108 millones

"El lunes 12 de enero la AFA , a través de un breve comunicado, salió a negar por completo haberse quedado con fondos del partido realizado en el marco de la campaña 'Juntos por Bahía', evento solidario destinado a colaborar con el hospital Penna de Bahía Blanca y tildó de ser una campaña de desprestigio para la entidad, lo cual no es real", escribió la cooperadora del hospital en sus redes.

De esta manera, se contradice lo que manifestó la AFA, que conduce Claudio "Chiqui" Tapia , sino también al propio hospital y a la cartera conducida por el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

Para apoyar su reclamo, difundieron un video de la conferencia de prensa que había dado Cristian Malaspina , el secretario general del ente futbolístico, quien hablaba de una recaudación de más de 700 millones de pesos. " La suma total a transferir es de 701.220.000 pesos ", había expresado el dirigente.

A su vez, la cooperadora enumera las distintas compras y contrataciones a las que se destinó el dinero recibido y que expone una diferencia con lo que aclara Malaspina. El monto que comunicó la oficina del hospital llega a $584.228.975,54, misma cifra descripta por la Asociación del Fútbol Argentino.

¿Qué había dicho la AFA?

Por su parte, desde el organismo que regula al fútbol argentino expresaron en un escrito: "La Asociación del Fútbol Argentino expresa su repudio absoluto a la campaña mediática de difamación que llevan adelante algunos medios de comunicación y refleja aquí el comunicado oficial realizado en el día de la fecha por la Dirección del Hospital Penna de Bahía Blanca, en donde deja expresamente claro que el dinero recaudado de manera benéfica fue girado en tiempo y forma por la asociación".

Asimismo se cita un comunicado del gobierno provincial, que aclara: "El organismo organizador del evento expresó y comunicó que parte del monto de la donación total correspondía a actividades que ciertos proveedores del evento no cobraban a la AFA, por lo que eran tenidos en cuenta como parte del monto total pero que no representaban un aporte económico a transferir a la cooperadora de este hospital, como lo fue el operativo policial y logístico y sanitario, la plataforma de venta de entradas, sonido, pantalla, grupo electrógeno, la apertura de las instalaciones, entre otros".

"Entendemos que dicha situación está completamente saldada y aprovechamos esta situación para expresar nuevamente nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de la reconstrucción de nuestra ciudad, luego de un momento tan difícil para toda la comunidad", concluyeron.