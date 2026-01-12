La AFA desmintió haberse quedado con los fondos destinados a un hospital en Bahía Blanca

Con un duro comunicado, la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) desmintió haberse quedado con los fondos destinados al Hospital Penna de Bahía Blanca . "El dinero recaudado de manera benéfica fue girado en tiempo y forma por la asociación", afirmó un texto de la organización que conduce Claudio "Chiqui" Tapia.

"La Asociación del Fútbol Argentino expresa su repudio absoluto a la campaña mediática de difamación que llevan adelante algunos medios de comunicación y refleja aquí el comunicado oficial realizado en el día de la fecha por la Dirección del Hospital Penna de Bahía Blanca, en donde deja expresamente claro que el dinero recaudado de manera benéfica fue girado en tiempo y forma por la asociación", agrega el texto.

Se trata de 108 millones de pesos que habían sido recaudados en un partido de la selección argentina de fútbol masculino el pasado 22 de marzo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Esos fondos estaban previstos para asistir al Hospital Penna luego del temporal devenido en tragedia que cargó con la vida de 18 personas y dejó graves complicaciones en la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

En su comunicado, la AFA sostuvo que "la Casa del Fútbol Argentino, manifiesta una vez más su compromiso solidario dejando en claro que sin ningún tipo de necesidad, la AFA, llevó adelante una acción que debería haberse realizado desde los organismos públicos y gubernamentales".

La denuncia contra la AFA

Según informó en su momento la AFA, el partido solidario había recaudado alrededor de $700 millones, una cifra que fue reiterada en una conferencia de prensa con presencia de dirigentes, funcionarios y medios. Sin embargo, la presidenta de la cooperadora del hospital, María del Carmen Martí, aseguró este domingo que el centro de salud recibió solo $593 millones. La diferencia es de $108 millones que, según afirmó, nunca fueron transferidos.

“Nos dijeron públicamente que se habían recaudado $701 millones y recibimos $593. No sabemos qué pasó con la diferencia”, explicó Martí en diálogo con Radio Con Vos. El reclamo apunta a que no existe, hasta ahora, una explicación oficial sobre el destino de esos fondos.

Martí sostuvo que la cooperadora está obligada a dejar constancia administrativa de cada movimiento de dinero. “Si no lo van a devolver, que hagan una nota diciendo que se lo quedaron. Tiene que quedar en actas qué pasó con esos $108 millones”, afirmó. Según detalló, realizaron llamados y enviaron notas formales a la AFA, pero solo recibieron como respuesta que “se iban a ocupar”, sin una liquidación definitiva.