Diego Santilli y Alejandra Monteoliva suspenden su viaje a Chubut, pese a que se reavivaron los incendios

En un día de malas noticias para la Provincia de Chubut por el regreso del fuego en distintas zonas que ya estaban afectadas por los incendios , el Gobierno nacional anunció que finalmente no asistirán mañana el ministro del Interior, Diego Santilli , y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

Por un pronóstico climático adverso, los funcionarios no recorrerán este miércoles los sectores más asediados por los focos ígneos, consignaron fuentes oficiales a MDZ . Estaba previsto que viajen en estas horas para supervisar el operativo de los brigadistas y bomberos para apagar las llamas.

Santilli se mostró la semana pasada en las inmediaciones de los incendios, junto al gobernador Ignacio Torres . A pesar de haberse anunciado su nuevo paso por la Provincia, se postergó sin fecha. Desde la cartera que conduce el exdiputado del PRO señalan que el funcionario se contactó con el mandatario provincial, a quien le ofreció nuevas partidas para reforzar los trabajos para extinguir el fuego, como así también para ayudar a quienes perdieron todo.

"Hoy se comunicó telefónicamente con el gobernador, quien le pidió reprogramar la visita, ya que mañana hay anunció de lluvias en las zonas afectadas y le solicitó realizarla otro día la segunda visita", agregaron oficialmente.

El ministro del Interior se reunió ayer con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero y se prevé que este jueves haga lo propio con el mendocino, Alfredo Cornejo , en el marco de las reuniones con mandatarios provinciales de cara a la negociación por el proyecto de reforma laboral, que se tratará durante febrero en el Congreso. También recibirá el viernes al pampeano Sergio Ziliotto .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias el miércoles y la madrugada del jueves en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén. Se espera en El Hoyo una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 18°C. Durante la mañana están previstas lluvias aisladas, que continuarían hacia la tarde y la noche.

Epuyén declarado en estado de catástrofe ígnea

Incendio Epuyen

Ante la aparición de un nuevo foco de incendio que afecta a la localidad de Epuyén, el Concejo Deliberante resolvió declarar el estado de Catástrofe Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria, como respuesta a los incendios forestales que ya arrasaron con más de 12 mil hectáreas en la región.

La decisión se tomó en un contexto de reactivación del fuego sobre una de las laderas del cerro que rodea el Lago Epuyén, donde las condiciones climáticas adversas, especialmente las fuertes ráfagas de viento, están favoreciendo el avance de las llamas.

Según los informes meteorológicos, los vientos alcanzaron velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, lo que empujó el humo hacia el sur, en dirección al casco urbano, y facilitó la expansión de nuevos frentes de fuego a través de la vegetación.

Como dato alentador, los pronósticos anticipan la llegada de lluvias débiles a partir de mañana, que podrían transformarse en precipitaciones más persistentes durante la tarde y la noche. No obstante, estas condiciones estarán acompañadas por vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.