Reforma laboral: cómo afectaría a Mendoza el costo fiscal por Ganancias

El Gobierno nacional discute en este arranque del 2026 los pormenores y detalles de cómo podrían repercutir los alcances del proyecto de Reforma Laboral , que tiene por un lado todo lo relacionado con las condiciones laborales entre el propio trabajador y la empresa que lo contrate; pero que también hay artículos que impactarían de lleno, si se aprueba la iniciativa que ya obtuvo dictamen en la Cámara de Senadores del Congreso, en las arcas públicas provinciales y nacional.

Se trata de una disminución de alícuota del Impuesto a las Ganancias , que forma parte de los impuestos "de origen nacional" que son coparticipables y que engrosan, junto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) los recursos que llegan a Mendoza y el resto de las jurisdicciones desde esa vía ( el resto de los impuestos son "de origen provincial" y son determinados por las propias provincias) .

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el costo fiscal de la disminución de alícuotas le costaría a Mendoza la "pérdida" de al menos $45.300 millones (en 2027). En términos generales, el costo fiscal sería de un total de $1,9 billones, de los cuales se repartirían en $1,1 billón que dejarían de percibir las provincias; y $789.000 millones de parte de Nación.

Este costo fiscal ha sido cuestionado por una buena porción de gobernadores del resto de las provincias, quienes se resisten a seguir perdiendo recursos, en años que han sido complejos para las provincias, y que el ajuste fiscal nacional también ha impactado fuertemente en sus cajas.

Según informó este lunes MDZ , el ministro del Interior, Diego Santilli , mantiene un raid de encuentros con gobernadores para intentar destrabar los votos necesarios para aprobar la reforma laboral, con estos artículos y puntos incluidos.

De hecho, si bien entre los gobernadores dialoguistas existe predisposición a acompañar la iniciativa, "el respaldo no es automático" y en las provincias se analiza la letra chica del proyecto, sobre todo la que tiene que ver con el costo fiscal.

Mendoza apoya la Reforma Laboral y la disminución de impuestos

Pues bien, desde el Gobierno Provincial dejaron en claro que están de acuerdo con la disminución de alícuotas en Ganancias, aún con el costo fiscal que conllevaría.

Víctor Fayad, ministro de Hacienda, dialogó con MDZ Radio (en el programa MDZ Club) y explicó que dichos artículos en el proyecto de reforma laboral (el artículo 191) buscan "con criterio sumamente razonable", disminuir la alícuota del Impuesto a las Ganancias. Aquellas empresas que están en el 35%, bajarían al 31,5%; y aquellas que están al 30% bajarían al 27%.

"Eso por supuesto que impacta en la recaudación de ese Impuesto y, por supuesto, en la coparticipación. Si uno que si uno se queda con con el análisis 'fiscalista' de de la medida, se pierde de pensar en los beneficios que tendría una una disminución de impuesto, que además se alinea perfectamente con con lo que nosotros hacemos a nivel provincial, que es aliviarle la carga tributaria a las empresas, buscando que esta se vuelva más rentable, que reinviertan, que que generen empleo y demás", planteó Fayad.

alfredo cornejo fede fayad junta de gobierno hotel diplomatic (8).JPG Alfredo Cornejo y Victor Fayad. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El ministro se explayó y agregó que "si uno compara los impuestos en Argentina versus el resto de los países con los que competimos, realmente hay mucho para hacer, y aparentemente, el norte es que todas las empresas estén sujetas al mismo esquema impositivo que tiene este esquema del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), justamente para para que puedan reinvertir sus utilidades y para que los negocios se vuelvan más rentables".

De esta forma, Fayad insistió en que acompañarán este proyecto, en conjunto con este controversial artículo 191, al indicar que si bien es un momento "sumamente complejo para seguir agregando una disminución de recursos a las finanzas provinciales", del otro lado hay "una disminución de impuestos a empresas y pymes" a las que le aliviaría la medida.

Por otro lado, respecto a gobiernos que resisten o se oponen a la medida, mencionó que la situación de Mendoza se da "en un Estado que ha ordenado el gasto y está con equilibrio financiero", más allá que la recaudación siga a la baja respectro al 2023. "Hay otras provincias que están en otra situación, y por ahí esto les pega mucho más fuerte, porque no están preparadas y pesa mucho más el análisis fiscalista de la medida que que el análisis económico de la misma", sostuvo.