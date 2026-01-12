Rosca, incendios y reforma laboral: la semana clave de Santilli a lo largo del país

El ministro del Interior, Diego Santilli , afrontará una semana de intensa actividad atravesada por dos frentes sensibles para el Gobierno: las negociaciones políticas para avanzar con la reforma laboral y la emergencia provocada por los incendios forestales en la Patagonia .

Aunque La Libertad Avanza logró fortalecerse tras las elecciones legislativas de octubre y alcanzó la condición de primera minoría en la Cámara de Diputados, ese crecimiento no resulta suficiente para sancionar leyes estructurales sin acuerdos. En ese escenario, el oficialismo volvió a mirar hacia los gobernadores como socios clave para destrabar el debate parlamentario.

El primer destino será Chaco. Este lunes, Santilli se reunirá con el gobernador Leandro Zdero , uno de los mandatarios provinciales con mejor sintonía con la Casa Rosada. El encuentro apunta a consolidar apoyos para el proyecto de modernización laboral que el oficialismo busca tratar en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

La tarea de Santilli se articula con otros actores centrales del oficialismo. En el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich , trabaja para ordenar respaldos en la Cámara alta, mientras que en Diputados el presidente del cuerpo, Martín Menem , coordina la estrategia parlamentaria para garantizar el tratamiento del proyecto.

El martes, Santilli regresará a Buenos Aires para recibir en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto . Aunque pertenece al peronismo y mantiene diferencias con la gestión libertaria, Ziliotto es uno de los mandatarios que sostiene un canal de diálogo abierto con el Ejecutivo nacional. Ya había visitado la sede del Gobierno en diciembre, en una reunión de la que también participó el vocero presidencial Manuel Adorni .

Tras ese paso por el sur del país, el ministro retomará el jueves las negociaciones políticas con un viaje a Mendoza. Allí mantendrá un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo, otro de los mandatarios provinciales que conserva un vínculo fluido con la Casa Rosada y que es observado por el oficialismo como un actor clave en el armado de consensos legislativos.

Desde el ministerio del Interior anticipan que las recorridas continuarán durante todo enero, hasta que el presidente Javier Milei formalice la convocatoria a sesiones extraordinarias. En ese paquete de temas, la reforma laboral aparece como una de las prioridades del Ejecutivo.

Si bien entre los gobernadores dialoguistas existe predisposición a acompañar la iniciativa, el respaldo no es automático. En las provincias analizan con lupa la letra chica del proyecto, con la intención de preservar un delicado equilibrio entre la protección de los trabajadores y las demandas del sector privado, una discusión que promete ser uno de los ejes centrales del debate legislativo que se avecina.

Incendios en la Patagonia

A mitad de semana, la agenda del ministro tendrá un giro. El miércoles, Santilli interrumpirá las reuniones políticas para viajar a la Patagonia junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La visita estará centrada en las zonas afectadas por los incendios forestales, en una señal de acompañamiento del Gobierno nacional frente a la emergencia ambiental.