Diego Santilli vuelve a Mendoza en medio de una gira para conseguir votos para la Reforma Laboral

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , visitará la provincia de Mendoza en los próximos días, en contexto de una "gira" de encuentros con gobernadores para reunir votos en lo que será la votación en el Congreso Nacional de la Reforma Laboral , una de las iniciativas más importantes que encara la gestión de Javier Milei este año.

El funcionario se reunió este miércoles con el chubutense Ignacio Torres, a propósito de una recorrida por los graves incendios en zonas de El Hoyo y Epuyén, y aprovechó para comenzar a discutir este tema de la Reforma Laboral, para intentar ganar músculo en la Cámara de Diputados, donde comenzará el debate en febrero.

Santilli tiene previsto reunirse en los próximos días con al menos 10 gobernadores en sus provincias, entre los que se encuentra el mendocino Alfredo Cornejo.

En el Gobierno Provincial aseguran que la visita del dirigente del Pro podría ser entre miércoles o jueves, ya con Cornejo nuevamente en funciones. Recordemos que el mandatario se tomó la primera quincena de enero de licencia y actualmente el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, está en funciones a cargo de la gobernación (la vicegobernadora Hebe Casado también está de licencia, al igual que el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner).

Con respecto al objetivo en sí de Santilli, Mendoza no es un "problema" en términos de votos oficialistas con relación a las propuestas del gobierno de Javier Milei. De hecho, tanto Lisandro Nieri como Pamela Verasay, referentes en Diputados de Cornejo; como así también en la Cámara Alta con Mariana Juri y Rodolfo Suarez, han acompañado las iniciativas de la gestión Milei.

En otro orden, Santilli completará el raid de visitas a provincias con gobernadores "dialoguistas", tales como Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Carlos Sadir (Jujuy).

Además, recibirá en Casa Rosada al pampeano Sergio Zilliotto.

Negociaciones del Gobierno por los proyectos del Congreso

El objetivo del ministro es intensificar la presencia del Gobierno en el interior del país: durante enero prevé visitar al menos diez provincias, en la antesala de la prórroga de las sesiones extraordinarias, prevista para el 2 de febrero.

En ese marco, la llamada “Modernización Laboral” aparece como una de las prioridades centrales de Javier Milei, que apuesta a reactivar una mesa de negociación legislativa capaz de abrirle camino al proyecto.

Para ese armado político, el Ejecutivo volvió a poner en evidencia una dinámica ya probada en diciembre pasado. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó los contactos con el equipo parlamentario como interlocutor directo de Javier y Karina Milei, con la intención de replicar la estrategia que permitió aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

En ese esquema trabajan de manera coordinada Patricia Bullrich y Martín Menem, junto a Santilli, Eduardo Lule Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La última visita de Diego Santilli a Mendoza

El Ministro del Interior estuvo en Mendoza el 14 de noviembre pasado, donde se reunió con Cornejo en Casa de Gobierno.

Allí se oficializó un préstamo por U$S 75 millones por parte del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) que irá destinado a obras de agua potable en Mendoza, particularmente en trabajos que encabezará Aguas Mendocinas (Aysam).

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Cornejo agradeció el "gesto" de Santilli de destrabar la gestión provincial de este crédito, que salió publicado en el Boletín Oficial.

“Ha sido publicada la autorización del préstamo de Fonplata de U$S 75 millones. Estábamos esperando ese financiamiento, que lo tenemos tramitado hace muchísimo tiempo y necesitaba la puntada final de este largo proceso”, marcó, en clara referencia al ministro del Interior.

El préstamo se destinará a sostener proyectos de agua potable que la provincia ya venía ejecutando con fondos propios. “Es para agua potable, con proyectos que tenemos en marcha y que estamos financiando con recursos provinciales, pero que estaban apalancados en ese financiamiento internacional”, explicó Cornejo.