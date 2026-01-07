El Gobierno reactiva el diálogo con las provincias para destrabar la reforma laboral

El ministro del Interior se reunirá con el gobernador de Chubut en el inicio de una gira clave para sumar apoyos en el Congreso.

El Gobierno retoma el diálogo con las provincias por la reforma laboral.

El ministro del Interior, Diego Santilli, retoma esta semana la ronda de contactos con los gobernadores y mantendrá este miércoles su primer encuentro del año con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres. La reunión se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional para reconstruir consensos políticos en torno a la reforma laboral y otros proyectos clave que el Poder Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.

Como parte de la agenda, Santilli viajará temprano a Chubut y realizará junto a Torres una recorrida por las zonas afectadas por los incendios forestales, donde Nación y provincia vienen articulando dispositivos conjuntos de asistencia y prevención.

Luego de esa actividad, ambos funcionarios mantendrán una reunión cuyo horario todavía se encontraba en definición, según indicaron fuentes oficiales.

El Gobierno acelera las negociaciones antes de extraordinarias El objetivo del ministro es intensificar la presencia del Gobierno en el interior del país: durante enero prevé visitar al menos diez provincias, en la antesala de la prórroga de las sesiones extraordinarias, prevista para el 2 de febrero.

En ese marco, la llamada “Modernización Laboral” aparece como una de las prioridades centrales de Javier Milei, que apuesta a reactivar una mesa de negociación legislativa capaz de abrirle camino al proyecto.