El Gobierno reactiva el diálogo con las provincias para destrabar la reforma laboral
El ministro del Interior se reunirá con el gobernador de Chubut en el inicio de una gira clave para sumar apoyos en el Congreso.
El ministro del Interior, Diego Santilli, retoma esta semana la ronda de contactos con los gobernadores y mantendrá este miércoles su primer encuentro del año con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres. La reunión se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional para reconstruir consensos políticos en torno a la reforma laboral y otros proyectos clave que el Poder Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.
Como parte de la agenda, Santilli viajará temprano a Chubut y realizará junto a Torres una recorrida por las zonas afectadas por los incendios forestales, donde Nación y provincia vienen articulando dispositivos conjuntos de asistencia y prevención.
Luego de esa actividad, ambos funcionarios mantendrán una reunión cuyo horario todavía se encontraba en definición, según indicaron fuentes oficiales.
El Gobierno acelera las negociaciones antes de extraordinarias
El objetivo del ministro es intensificar la presencia del Gobierno en el interior del país: durante enero prevé visitar al menos diez provincias, en la antesala de la prórroga de las sesiones extraordinarias, prevista para el 2 de febrero.
En ese marco, la llamada “Modernización Laboral” aparece como una de las prioridades centrales de Javier Milei, que apuesta a reactivar una mesa de negociación legislativa capaz de abrirle camino al proyecto.
Para ese armado político, el Ejecutivo volvió a poner en evidencia una dinámica ya probada en diciembre pasado. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó los contactos con el equipo parlamentario como interlocutor directo de Javier y Karina Milei, con la intención de replicar la estrategia que permitió aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
En ese esquema trabajan de manera coordinada Patricia Bullrich y Martín Menem, junto a Santilli, Eduardo Lule Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.