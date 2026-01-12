Reforma Laboral: Diego Santilli viajó a Chaco y cosechó el apoyo de Leandro Zdero para el proyecto oficialista

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador Leandro Zdero estuvieron reunidos en Chaco para conversar sobre la reforma laboral. El radical expresó el apoyo al proyecto.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en la provincia de Chaco con el gobernador Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza, quien expresó su respaldo a la necesidad de avanzar con la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso.

El encuentro se dio en el marco del raid de reuniones políticas que liderará esta semana el funcionario de la Casa Rosada. El Gobierno busca el apoyo de los aliados para tener los votos en el Congreso para tratar la reforma laboral.

“Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y lograr equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”, afirmó Zdero tras el encuentro, que se realizó en la sede del Ejecutivo provincial.

El plan del Gobierno para aprobar la reforma laboral El Gobierno quiere que este tema se debata a principios de febrero, primero en el Senado, como ya informó MDZ. Para eso, tanto Patricia Bullrich como Santilli se esfuerzan en llegar a esa fecha con el apoyo garantizado para darle rápido trámite dentro del Palacio Legislativo.

Zdero se trata de uno de los aliados más fieles con los que cuenta el Gobierno. En las elecciones de 2025 fueron juntos en las listas y ganaron la elección. Es por eso que era de esperar que el apoyo del chaqueño llegara más temprano que tarde. En paralelo, el Gobierno también negocia con la CGT que intenta frenar esta reforma.