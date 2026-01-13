Dónde duerme Javier Milei tras el gran cambio que hizo en la Quinta de Olivos

Fiel a su estilo, el presidente Javier Milei dio detalles de su intimidad en la Quinta de Olivos . Contó que ahora duerme "en una casita donde se guardaban las herramientas" . "La refaccioné y fui ahí", contó en una entrevista con CNN en Español.

"Yo ya descubrí qué es lo que me da felicidad en mi vida y yo obro de acuerdo a eso", indicó en el reportaje. "Es decir, el objetivo que usted tiene en la vida es ser feliz. Cuando usted descubre qué cosas lo hacen feliz, listo, hace eso. Para mí, esto es un trabajo", agregó.

En ese mismo sentido, el presidente señaló: “He aprendido cosas en el ejercicio del poder, pero no voy a dejar de confrontar con la mentira, la corrupción y la injusticia". “La casta política vive de privilegios que paga la gente que trabaja", agregó.

En este contexto, el jefe de Estado defendió la reforma laboral que el Gobierno quiere aprobar en el Congreso. “La legislación laboral en la Argentina lo único que hace es generar trabajadores informales y desempleo", indició y remarcó que "si no se flexibiliza el mercado laboral, lo que tiene es más pobreza, no más derechos".

“Creer que más rigidez laboral genera más derechos es no entender nada: lo único que genera es más trabajadores en negro", sumó en la misma línea. “El régimen laboral argentino es una máquina de destruir empleo formal", insistió en esa misma línea.

Así el presidente remarcó el principal argumento del oficialismo para aprobar esta reforma en el Congreso. La Libertada Avanza buscará retomar el debate de este proyecto dentro del Congreso en febrero. Igualmente, ya comenzaron las conversaciones con los aliados para intentar asegurarse los votos.

Javier Milei habló sobre la inflación

En otro momento de la entrevista, el presidente Javier Milei volvió a definir a la inflación como uno de los principales problemas estructurales de la Argentina y la describió como un “impuesto ultra regresivo” que afecta con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. “La inflación es un robo que castiga principalmente a los más pobres”, sostuvo, y explicó que el programa económico del Gobierno tuvo como prioridad cortar de raíz las causas del fenómeno.

El jefe de Estado defendió el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y aseguró que era la única alternativa para evitar una crisis mayor. “Si no hacíamos el ajuste, la Argentina iba camino a una hiperinflación”, afirmó, y remarcó que el equilibrio de las cuentas públicas fue clave para empezar a estabilizar la economía. “El déficit fiscal es la madre de todos los males”, insistió.

En esa línea, Milei rechazó las críticas que señalan un divorcio entre los indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana. “No existe eso de que la macro va bien y la micro va mal, eso es no entender cómo funciona la economía”, sostuvo, y vinculó la desaceleración inflacionaria con una mejora en los indicadores sociales. “Cuando se ordena la economía, los resultados llegan, aunque muchos no quieran verlo”, concluyó.

Javier Milei y su apoyo a la intervención en Venezuela

En la entrevista, el presidente Javier Milei volvió a fijar una posición dura sobre la situación en Venezuela y calificó sin matices al gobierno de Nicolás Maduro. “Venezuela es una dictadura, no hay ninguna duda de eso”, afirmó, y sostuvo que en ese país “no se respetan los derechos humanos ni las reglas básicas de una democracia”.

En esa línea, el jefe de Estado explicó que su política exterior se basa en una definición ideológica clara y en el alineamiento con países democráticos. “Yo no hago pactos con dictaduras”, señaló, y remarcó que la Argentina no puede mantener vínculos políticos con regímenes que persiguen opositores y restringen libertades. “No se puede mirar para otro lado frente al autoritarismo”, insistió.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgrdgj57zvro Hugo Chávez usó los recursos de la industria petrolera para financiar su proyecto socialista dentro y fuera de Venezuela. Getty Images

Por último, Milei diferenció la relación política de los vínculos comerciales y aclaró que su postura no implica desconocer la realidad económica. “Una cosa es no avalar una dictadura y otra cosa es el comercio entre privados”, explicó, aunque dejó en claro que su gobierno no va a legitimar a Maduro en el plano institucional. Así, el Presidente reafirmó uno de los ejes centrales de su política exterior desde que asumió.