Javier Milei viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea y Lula Da Silva aún no confirmó su presencia

El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Asunción el próximo sábado para participar de la tan esperada ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea . En contraposición, su par brasileño, Lula da Silva , aún no confirmo su asistencia en medio de la escalada en las tensiones con la gestión libertaria.

El viaje de Milei fue confirmado por fuentes oficiales y terminó de diagramar un agitado cronograma para el jefe de Estado, que el viernes se trasladará a Córdoba para presenciar el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, mientras que el domingo viajará al Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.

Entre viajes internos e internacionales, el mandatario decidió viajar a Paraguay, algo que en un principio no se sabía, dado que se decidió que la firma del acuerdo con la Unión Europea sea realizado por los cancilleres del Mercosur en lugar de los jefes de Estado.

Sin embargo, luego de que el Gobierno paraguayo confirmara la asistencia de Santiago Peña, el principal aliado de Milei en la región, en Casa Rosada se decidió que el presidente diga presente. Se trata de una muestra de apoyo para el líder vecino de derecha, que asumirá como presidente pro tempore del bloque regional.

Detrás de Peña, también confirmó el uruguayo Yamandú Orsi, y solo falta la ratificación de Lula da Silva para que esté la comitiva completa de los cuatro presidentes que integran el Mercosur.

Lula da Silva, la incógnita en plena tensión con Milei

El brasileño fue uno de los principales impulsores del acuerdo comercial durante su mandato al frente del Mercosur, pero ahora su presencia queda puesta en duda en un contexto donde las relaciones con la Casa Rosada se encuentran en su punto más bajo.

En Brasilia terminó de rebalsar el vaso el apoyo explícito de Milei a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, operación repudiada por Lula, seguido de posteos libertarios que vinculaban al líder del PT con Nicolás Maduro y el régimen bolivariano. Como cereza del postre, el mandatario argentino respaldó a los Bolsonaro, acérrimos enemigos de Lula, de cara a las próximas elecciones en Brasil.

Como resultado de todo esto, el Gobierno brasileño le comunicó a la Cancillería encabezada por Pablo Quirno para comunicarle que dejarían de realizar las tareas de gestión en la Embajada de Argentina en Venezuela, rol que asumieron en agosto de 2024 cuando los diplomáticos nacionales fueron expulsados. En su lugar, asumió la gestión el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.

En ese marco, la presencia de Lula continúa como una incógnita, aunque podría terminar de decidirse para no ser el único líder de Mercosur ausente en un momento clave para el bloque. Sí está confirmado el viaje de su canciller, Mauro Vieira, que estampará la firma junto con las de Quirno, el paraguayo Rubén Ramírez Lezcano y el uruguayo Mario Lubetkin.

Un acuerdo histórico y los pasos a seguir

La ceremonia se hará el sábado al mediodía en el Gran Teatro José Asunción de Flores del Banco Central del Paraguay. Además de los mandatarios y sus respectivos cancilleres, también estará la presidenta del Comité Europeo, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

De concretarse, el acuerdo concretará la creación del mercado de libre comercio más importante del mundo con más de 700 millones de personas, el 35% del comercio global y más del 30% del PIB mundial.

Entre sus principales puntos, el Acuerdo prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles entre ambos bloques, facilitando el acceso preferencial de productos del Mercosur a Europa, especialmente del sector agroindustrial, y viceversa. Además, incluye cuotas para exportaciones de carne, maíz y etanol, y regula el acceso mutuo para servicios y compras públicas.

Para que el acuerdo entre en vigencia, el mismo debe ser validado por el Parlamento Europeo y por los respectivos congresos de los países del Mercosur. Si no hay mayores contratiempos, se espera que entre a regir a finales de 2026.