En medio del escándalo, la AFA desmintió a la IGJ por sus balances contables y acusó presiones: "La única verdad es la realidad"
El organismo conducido por Claudio "Chiqui" Tapia desmintió que la AFA haya incumplido con sus obligaciones contables y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei.
En medio de las investigaciones por desvíos de fondos que salpican a la AFA y su cúpula, el máximo organismo del fútbol argentino publicó un duro comunicado contra la Inspección General de la Justicia (IGJ), que había intimado al organismo a presentar los balances contables adeudados de los últimos ocho años. La asociación conducida por Claudio 'Chiqui' Tapia afirmó tener todos los papeles en regla y acusó presiones en el marco del enfrentamiento político con el Gobierno de Javier Milei.
