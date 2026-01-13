En medio del escándalo, la AFA desmintió a la IGJ por sus balances contables y acusó presiones: "La única verdad es la realidad"

En medio de las investigaciones por desvíos de fondos que salpican a la AFA y su cúpula, el máximo organismo del fútbol argentino publicó un duro comunicado contra la Inspección General de la Justicia (IGJ), que había intimado al organismo a presentar los balances contables adeudados de los últimos ocho años. La asociación conducida por Claudio 'Chiqui' Tapia afirmó tener todos los papeles en regla y acusó presiones en el marco del enfrentamiento político con el Gobierno de Javier Milei.