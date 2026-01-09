La frase picante de Matías Viña, nuevo refuerzo de River, sobre el formato de los torneos de AFA: "Estoy adaptándome porque..."

El lateral uruguayo habló de su llegada a River, marcó objetivos claros y dejó una crítica inesperada sobre la organización del fútbol local.

El lateral izquierdo uruguayo explicó por qué no dudó en aceptar la propuesta de River.

Matías Viña se convirtió en el tercer refuerzo de River en este mercado de pases. Tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el lateral izquierdo uruguayo se sumó al plantel que conduce Marcelo Gallardo con la mira puesta en un 2026 cargado de competencias.

El ex Flamengo ya trabaja en el reacondicionamiento físico, luego de una prolongada inactividad producto de una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó relegado en el conjunto de Río de Janeiro. Antes de arribar al Millonario, había quedado como tercera opción en su puesto.

Más allá de lo futbolístico, Viña se mostró entusiasmado con el desafío. "El objetivo es ganar todo, el club así lo exige", aseguró, y remarcó que en River deben "pensar partido a partido", una frase alineada con el discurso habitual del cuerpo técnico.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando el periodista Juan Patricio Balbi, en ESPN, le consultó por el formato de los torneos locales. Allí, el uruguayo lanzó una frase que no pasó desapercibida.

Matías Viña ya habló como jugador de River y dejó una frase que hizo ruido Matías Viña criticó la organización de los torneos de AFA Matías Viña criticó la organización de los torneos de AFA ESPN “Estoy adaptándome un poco, todavía no entiendo cómo es el tema de los campeonatos en Argentina”, soltó Viña, en tono distendido, pero dejando expuesta una crítica que muchos futbolistas extranjeros ya manifestaron al desembarcar en el país.