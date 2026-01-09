La frase picante de Matías Viña, nuevo refuerzo de River, sobre el formato de los torneos de AFA: "Estoy adaptándome porque..."
El lateral uruguayo habló de su llegada a River, marcó objetivos claros y dejó una crítica inesperada sobre la organización del fútbol local.
Matías Viña se convirtió en el tercer refuerzo de River en este mercado de pases. Tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el lateral izquierdo uruguayo se sumó al plantel que conduce Marcelo Gallardo con la mira puesta en un 2026 cargado de competencias.
El ex Flamengo ya trabaja en el reacondicionamiento físico, luego de una prolongada inactividad producto de una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó relegado en el conjunto de Río de Janeiro. Antes de arribar al Millonario, había quedado como tercera opción en su puesto.
Matías Viña, el tercer refuerzo de River 2026
Más allá de lo futbolístico, Viña se mostró entusiasmado con el desafío. “El objetivo es ganar todo, el club así lo exige”, aseguró, y remarcó que en River deben “pensar partido a partido”, una frase alineada con el discurso habitual del cuerpo técnico.
Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando el periodista Juan Patricio Balbi, en ESPN, le consultó por el formato de los torneos locales. Allí, el uruguayo lanzó una frase que no pasó desapercibida.
Matías Viña ya habló como jugador de River y dejó una frase que hizo ruido
“Estoy adaptándome un poco, todavía no entiendo cómo es el tema de los campeonatos en Argentina”, soltó Viña, en tono distendido, pero dejando expuesta una crítica que muchos futbolistas extranjeros ya manifestaron al desembarcar en el país.
Los números de Matías Viña en Flamengo
El lateral surgido de Nacional había llegado a Flamengo a comienzos de 2024, procedente de Roma, por una cifra cercana a los 8 millones de euros. En Europa también vistió las camisetas de Sassuolo y Bournemouth, tras un paso previo por Palmeiras.
En el conjunto brasileño disputó 32 partidos oficiales, convirtió un gol y fue parte de un ciclo exitoso en el que sumó varios títulos locales e internacionales antes de concretar su arribo a River.