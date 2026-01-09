El equipo que convocó a la pretemporada a un jugador ¡de 13 años! y se entrena junto a una leyenda de 44 años

Un equipo paraguayo incluyó en los trabajos del plantel profesional a un delantero categoría 2012 que entrenó junto a un referente histórico.

Santiago Galeano tiene 13 años y fue promovido al plantel profesional de Nacional de Paraguay

La pretemporada rumbo a 2026 ya está en marcha en buena parte del fútbol sudamericano. En Paraguay, uno de los primeros en volver al trabajo fue Nacional, equipo que sorprendió al convocar a un futbolista de apenas 13 años para entrenarse con el plantel de Primera.

Se trata de Santiago Benjamín Galeano, delantero categoría 2012, considerado una de las principales promesas del club. El juvenil viene de destacarse en las divisiones formativas y fue promovido para trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico profesional.

Galeano se movió a la par del plantel principal dirigido por Felipe Giménez, en una clara señal de la política del club de impulsar juveniles con proyección. La decisión no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en redes y medios locales.

El encuentro viral junto a la leyenda Roque Santa Cruz Santiago Benjamín Galeano, de 13 años, inició la pretemporada con el plantel profesional de Nacional de Paraguay. Asu lado, el experimentado Roque Santa Cruz, de 44 años (@clubnacionalpy) Santiago Benjamín Galeano, de 13 años, en pleno entrenamiento del equipo paraguayo junto al experimentado Roque Santa Cruz, de 44 años. @clubnacionalpy Uno de los momentos más llamativos de la jornada se dio cuando el joven compartió cancha con la leyenda Roque Santa Cruz. El histórico delantero ex Bayer Múnich, de 44 años, se entrena con el plantel tras su llegada desde Libertad y fue protagonista involuntario de una imagen que recorrió Paraguay.

La foto entre Galeano y Santa Cruz se viralizó rápidamente por la enorme diferencia de edad entre ambos, una postal que expone el contraste entre el futuro y la experiencia dentro del mismo equipo.