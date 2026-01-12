Chiqui Tapia rechazó las acusaciones por corrupción en la AFA y habló de una "difamación mediática"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , Claudio Tapia , habló en medio del avance de la investigación judicial que analiza presuntas irregularidades en las finanzas de la entidad. Desde Mar del Plata , donde pasa unos días de descanso, buscó despegarse del escándalo y atribuyó las denuncias a una construcción mediática. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, afirmó desde un balneario de Punta Mogotes.

Tapia minimizó el impacto de la causa judicial y sostuvo que no sigue el desarrollo del tema. “No le doy bola a lo otro, es lo mediático”, señaló en declaraciones periodísticas, mientras la investigación por supuestos desvíos de fondos y pagos sin justificar involucra a dirigentes de primera línea de la AFA y sigue sumando elementos.

Consultado sobre cómo atraviesa el momento en el que su nombre aparece asociado a la causa, Tapia aseguró estar sereno. “Estoy tranquilo. No estoy imputado”, respondió, y volvió a relativizar la situación judicial: “Con lo otro no pasa nada”, dijo en referencia a la investigación que también alcanza al tesorero Pablo Toviggino y al empresario Javier Faroni .

El titular de la AFA volvió a apoyarse en su vínculo con los hinchas y en el capital simbólico que le dejó la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. “Esta es la verdad”, sostuvo al describir el contacto permanente con la gente, que —según relató— le pide fotos y autógrafos cada vez que lo reconoce. Incluso ironizó sobre la situación: “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos, tengo las rodillas a la miseria”.

Tapia también dejó en segundo plano el impacto personal del escándalo. “Lo único que me preocupaba siempre era la familia, pero los pibes ya están grandes”, expresó, y contó que durante sus salidas nocturnas en Mar del Plata los hinchas lo alientan a “ir por la cuarta” estrella mundial en el próximo campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “A donde voy es igual”, resumió.

La investigación judicial sigue avanzando

Mientras el presidente de la AFA se muestra distendido, la Justicia continúa avanzando para esclarecer el destino de los ingresos extraordinarios que recibió la entidad, especialmente tras el título mundial de 2022. El foco está puesto en presuntos desvíos hacia una empresa vinculada a Faroni y en operaciones financieras bajo sospecha.

En las próximas semanas deberá definirse qué juzgado continuará con la investigación por la compra de una mansión en Pilar, atribuida a Toviggino. La decisión quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver la disputa de competencia entre el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y el titular del juzgado federal de Campana, Adrián González Charvay.

La causa investiga un presunto lavado de dinero en la adquisición de una propiedad de 105 mil metros cuadrados, con helipuerto, haras, galpón con decenas de vehículos de lujo, piscina y cancha de paddle. La operación se concretó en mayo de 2024 por US$ 1,8 millones, aunque peritos oficiales la tasaron en alrededor de US$ 17 millones. La compra se realizó a través de la firma Real Central S.R.L., a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. En paralelo, la Inspección General de Justicia reclama explicaciones por presuntas inconsistencias en los balances de la AFA, por un monto superior a los US$ 450 millones.