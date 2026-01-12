Victoria Villarruel propone reformar el Código Penal tras los incendios en la Patagonia

La vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció públicamente con un mensaje centrado en los incendios que afectan a la Patagonia . En ese marco, anunció que impulsará una iniciativa para endurecer las sanciones penales contra quienes provocan el fuego y reclamó una respuesta institucional más coordinada entre la Nación y las provincias.

“Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”, escribió Villarruel en su cuenta de X. El mensaje marcó su primera intervención del año sobre un tema de la agenda nacional.

En la misma publicación, la titular del Senado sostuvo que también promoverá una articulación más eficaz entre los distintos niveles del Estado para enfrentar este tipo de emergencias. Habló de la necesidad de una coordinación “más eficiente y asertiva entre el Estado Nacional y las Provincias” y evitó apuntar contra sectores específicos, aunque remarcó que la responsabilidad penal debe aplicarse sin excepciones. “Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, afirmó.

Villarruel subrayó además el impacto estructural que los incendios provocan año tras año en la región. “Año tras año parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, sostuvo, y recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional “consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación de las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando resulta dañado”.

El mensaje cerró con una fuerte definición: “Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras, y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”. La declaración fue leída en clave política como una toma de posición diferenciada dentro del propio oficialismo, en contraste con el enfoque adoptado por el presidente Javier Milei .

El mandatario, por su parte, evitó referirse a las causas del desastre forestal y centró su mensaje en el reconocimiento al operativo de emergencia. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, escribió también en X, y agregó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

El incendio se inició el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, al oeste del lago Epuyén, y ya arrasó más de 12.000 hectáreas, destruyó al menos 30 viviendas y provocó un fuerte impacto económico en plena temporada turística. La magnitud del siniestro obligó a desplegar dotaciones de distintas provincias para asistir a la gestión del gobernador Ignacio Torres.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que, además del operativo contra el fuego, el Banco Nación puso en marcha medidas de asistencia financiera destinadas a “acompañar a los productores agropecuarios y MiPyMEs de la Patagonia afectados por los incendios”, en un intento por mitigar las consecuencias económicas del desastre.