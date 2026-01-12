El embajador de Estados Unidos se reunió con Santiago Caputo en la Casa Rosada

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, se reunió con el asesor presidencial en Casa Rosada en un nuevo gesto de sintonía política entre ambos gobiernos.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo este lunes una reunión con el asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, en un encuentro que se enmarca en el diálogo político fluido entre ambas administraciones.

La reunión se desarrolló al mediodía en el despacho de Caputo, ubicado en el primer piso de la sede del Poder Ejecutivo, en Balcarce 50. Según fuentes oficiales, el intercambio formó parte de una agenda de contactos que el diplomático estadounidense viene sosteniendo con funcionarios clave del Gobierno nacional.

Señales de sintonía en la agenda bilateral El encuentro se suma a la reunión que Lamelas había mantenido a comienzos de diciembre con el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando ambos repasaron los principales ejes de la relación bilateral y destacaron el buen nivel del vínculo entre Buenos Aires y Washington.

En aquella oportunidad, el foco estuvo puesto en las oportunidades de cooperación entre ambos países, especialmente en materia de intercambio comercial y fortalecimiento de los lazos económicos. También se subrayó la coincidencia en valores vinculados a la libertad, el desarrollo y el progreso, conceptos recurrentes en el discurso de la actual administración argentina.