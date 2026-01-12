Duró poco: suspendieron la cuenta de Javier Milei en inglés a pocas horas de su lanzamiento

Luego del anuncio de una nueva cuenta del presidente de la Nación en inglés, la red social suspendió la cuenta de manera sorpresiva.

La reciente cuenta de Javier Milei en inglés fue suspendida por la propia red social.

Tras solo cinco horas, la red social perteneciente a Elon Musk, X, tomó la decisión de suspender la reciente cuenta del presidente Javier Milei. Una cuenta que se había anunciado de forma particular, a través de un video del propio mandatario representado por un superhéroe llamado Capitán Ancap (anarcocapitalista).

Por el momento, se desconoce la razón por la que la reconocida red social decidió suspender la cuenta oficial del presidente en inglés. Una cuenta que estaba destinada, según expresaba el propio video, a difundir “su historia, sus ideas y sus últimas noticias”.

Javier Milei cuenta suspendida inglés X La respuesta de Javier Milei a la cuenta suspendida Luego de la suspensión de su cuenta, las respuestas no tardaron en llegar dentro de los usuarios de X. Uno de ellos comentó, "Apenas le dio estreno y los kukas resentidos se la bajaron. Son la expresión de la envidia, el odio y la ignorancia, porque ni así van a evitar que los principales líderes del narcoterrorismo sigan cayendo", comentó. Un tweet que luego fue reposteado por el presidente de la Nación.

Comentario Javier Milei cuenta suspendida X El comentario de un usuario de X que fue reposteado por el presidente. X Una cuenta destinada a la comunicación global Desde La Libertad Avanza habían explicado que “esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”.

Además de la cuenta de X que fue suspendida luego del anuncio, casi cinco horas después, el presidente había lanzado sus redes en inglés en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook.