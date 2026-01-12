Como un superhéroe libertario, Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés

El presidente Javier Milei lanzó oficialmente este lunes sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales y lo hizo de una manera muy particular: con un video animado protagonizado por Capitán Ancap (anarcocapitalista), un héroe inventado por el libertario en 2019 durante una convención de anime.

Antifaz, malla negra, capa amarilla y un cetro dorado, con ese atuendo el entonces economista e influencer se presentó como un superhéroe llegado de Liberland, "una tierra de siete kilómetros cuadrados entre Serbia y Croacia donde no se pagan impuestos, se defienden las libertades individuales, se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida".

"Mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, por el orden espontáneo, por los valores de la libertad", agregó el libertario en un video que todavía circula en las redes.

Retomando ese personaje, el presidente compartió en sus redes un video donde invitó a la comunidad internacional a seguir sus nuevas cuentas oficiales en inglés, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno y la visión del país en el escenario global.

"Hola, luchadores por la libertad del mundo, soy el General Ancap -definitivamente no Milei-. Estoy aquí para guiarte en las redes sociales en inglés de nuestro héroe de la vida real, Javier Milei", exclama el personaje animado realizado con Inteligencia Artificial.

El General Ancap presenta las redes de Javier Milei en inglés

Mientras en el video se ve al presidente anticipando la eliminación de los Ministerios de la Mujer, de Obras Públicas y de Educación, el General Ancap destaca el "gran año" que tuvo Milei, donde "se convirtió en un peso pesado como influencer mundial" y muestra videos del libertario con el estadounidense Donald Trump, la presidenta del consejo de ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el empresario Elon Musk.

"Con su única marca de rock épico, libertarianismo agresivo, aquí encontrarás todo sobre él. Su historia, sus ideas y sus últimas noticias. Te dejo ahora con Javier Milei", cierra la caricatura, que da lugar a imágenes de archivo del mandatario donde proclama: "No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío que se la vamos a ganar. zurdos hijos de puta tiemblen, la libertad avanza. Viva la libertad carajo".

Una estrategia de comunicación global

"Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina", remarcaron desde La Libertad Avanza.

Y explicaron: "Esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad".

Así, con un mensaje bilingüe, Milei invitó a sus seguidores a seguir sus redes oficiales en inglés. "Viva la libertad carajo, long live freedom, damn it", remató.

Las cuentas en cuestión pueden encontrarse como @mileienglishofficial en Instagram, @MileiEnglishOfficial en YouTube, @jmilei_english en X, @MileiEnglishOfficial en Facebook y @mileienglishofficial en TikTok.