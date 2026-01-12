Hebe Casado en Chile: avanza la relación con el presidente José Kast y crece la expectativa

El ultraconservador José Kast , prepara su llegada a la presidencia de Chile y Mendoza empieza a entablar lazos con su futura gestión. La vicegobernadora Hebe Casado estará este lunes 12 de enero en la capital, Santiago de Chile, donde participará de un congreso, reuniones bilaterales y un posible encuentro con el jefe de Estado electo.

La transición en Chile dura tres meses. Kast ganó el 14 de diciembre del año pasado y asumirá recién el 11 de marzo de este año. Mientras tanto, ya se sienten aires de cambio en el país trasandino debido al giro ideológico hacia la derecha que significará Kast, tras la presidencia del presidente socialista Gabriel Boric.

En ese sentido, Mendoza apuesta a retomar una agenda temática vinculada a los plazos fronterizos que se venía a trabajando y que se había frenada en los últimos tiempos. El paso Las Leñas estará en la agenda y también los puentes de diálogos con las futuras autoridades. También estarán presentes empresarios del sur de Mendoza. Minería también estará entre los temas presentes.

Desde las 8.30 de la mañana - Chile comparte en verano el mismo horario con Argentina- la vicegobernadora Hebe Casado participa de la apertura oficial del Congreso Futuro 2026, uno de los principales espacios de debate regional sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo.

El encuentro se dearrolla en Santiago de Chile y en la agenda hay conferencias como la titulada "Hacia un escenario multienergético”, enfocada en los desafíos de la transición energética, la diversificación productiva y la integración regional, de cuyo panel será parte.

Cuando termine el Congreso, después de las 13.30, mantendrá una reunión de trabajo con el Embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, acompañada por una comitiva de empresarios, académicos, científicos y referentes institucionales de Mendoza.

Durante el encuentro se trabajará sobre el Paso Internacional Las Leñas, otros pasos internacionales, y temas vinculados a logística, producción, minería e integración regional.

El posible encuentro con José Kast

A último momento, en su agenda en el país vecino, se agregó una actividad: a las 10 participará del lanzamiento del libro "Anticipar para trasformar Chile: una propuesta de institucionalidad para Chile", escrito por Francisco Chahuán, y de acuerdo a la agenda oficial del Congreso, estará presentado por Kast.

Esa será la oportunidad de la vicegobernadora mendocina de encontrarse con el presidente electo con quien tiene una sintonía política.

El próximo "gran evento" bilateral Argentina-Chile

Los preparativos para la realización del 62° Encuentro Binacional Chileno–Argentino continúan avanzando de cara a su próxima edición, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026 en la explanada del cerro Campanario, en el límite fronterizo entre Chile y Argentina.

El encuentro contará con la participación de artistas argentinos y chilenos, actos protocolares, actividades recreativas como bingos y espectáculos, además de instancias de intercambio cultural. La organización prevé montar prácticamente una “ciudad” en medio de la cordillera para generar una gran celebración cultural.

En este contexto, Ariel Rojas, alcalde de la comuna chilena San Clemente, anunció que el próximo 30 de enero se realizará el lanzamiento oficial del Encuentro Argentino–Chileno en la Plaza de Armas frente al municipio. Allí se integrará la gastronomía típica de ambos países, con asados de chivo y cordero, y muestras folclóricas que marcarán el puntapié inicial de esta tradicional celebración.

Asimismo, este trabajo conjunto permitió anunciar la realización de la Feria Expo Pehuenche, programada para los días 20, 21 y 22 de marzo. La feria reunirá tradiciones propias de la comuna de San Clemente, con múltiples actividades, exhibición de autos antiguos, muestras históricas y la recuperación de propuestas culturales que en años anteriores se habían perdido y que hoy se buscan potenciar mediante la gestión comunal.

Las autoridades valoraron el trabajo mancomunado y el esfuerzo de ambos países para concretar este tipo de encuentros, recordando que hace tres décadas no existía la conectividad actual entre Malargüe y Talca. En ese sentido, se destacó el asfaltado del corredor bioceánico, la integración cultural lograda y los beneficios alcanzados recientemente, como la extensión horaria del Paso Pehuenche, fundamental para el turismo y el comercio regional, especialmente cuando el Paso Libertadores se encuentra cerrado.

En el marco de la Fiesta Nacional del Chivo, también se reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos internacionales. En esta oportunidad,el intendente de Malargüe, Celso Jaque recibió al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Romeral, José Antonio Arellano Lynch, con quien se firmó un nuevo convenio de colaboración orientado a fomentar el turismo, el intercambio cultural y gastronómico, y el desarrollo conjunto de ambas comunidades.