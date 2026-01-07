La lucha antigranizo con aviones, otra vez como contrapunto entre la UCR y el PJ en San Rafael

La vicegobernadora Hebe Casado ratificó la posición del Gobierno provincial en contra de financiar ese esquema y defendió la inversión en el fondo compensador como principal herramienta de asistencia a los productores.

En diálogo con MDZ Club (por MDZ Radio ), señaló que el Gobierno prefiere financiar y "ayudar" a través del fondo compensador (un seguro agrícola), "a aquellos productores que obviamente pierden todo” y remarcó que el sistema no solo contempla los daños por granizo, sino también por heladas.

“Creo que eso es algo que es superior a otras cosas que había en años anteriores, porque también tenemos por medio la helada que ocurre en un minuto y se lleva el 100% de la producción”, señaló.

La vicegobernadora insistió en que la decisión provincial de no financiar la lucha antigranizo con aviones se da en base a estadísticas y en la cantidad de hectáreas afectadas todos los años: "Vemos que con y sin lucha antigranizo la cantidad de hectáreas dañadas es exactamente la misma”, planteó.

Hebe Casado Vicegobernadora de Mendoza 4 Hebe Casado. Imagen de Archivo Milagros Lostes - MDZ

De esta forma, sostuvo que la Provincia debió priorizar el destino de los recursos. “Cuando uno tiene una frazada corta, tiene que decidir qué inversión hace o dónde la hace”, afirmó, e insistió en que les parece "mucho más importante invertir en el fondo compensador que garantiza una ayuda al productor, que en una lucha antigranizo que, la verdad, los resultados están a la vista”.

Como ejemplo, mencionó el último evento climático: “Ayer tuvimos el claro ejemplo: Santa Rosa y San Rafael, uno con lucha antigranizo y el otro sin lucha antigranizo, y los daños han sido prácticamente los mismos”.

Casado relativizó también el carácter excepcional de los episodios de granizo en el sur provincial al sostener que, no recuerda "un año sin piedra” en toda su vida viviendo en San Rafael, y lamentó la situación de los productores, quienes, en algunos casos, perdieron el 100% de su producción.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MDZ Mendoza (@mdzradio)

“Viene una helada o viene un granizo y en dos segundos se lleva absolutamente el trabajo, el esfuerzo y la inversión de todo un año”, afirmó, y recordó que Real del Padre ya venía “golpeada” por contingencias similares el año pasado, aunque con una virulencia mayor en el hecho ocurrido en 2025.

El contrapunto con el PJ de San Rafael

En redes sociales, el debate generó contrapuntos con la visión del PJ sanrafaelino, que apoya el sistema y lo implementa en el sur junto con General Alvear.

Ante una crítica del diputado radical Franco Ambrosini, quien dijo que "el sistema de lucha antigranizo no funciona", salió a su cruce su par Germán Gómez, del PJ, al sostener que "hablan sin saber cómo funciona un radar, un avión o una estadística. Decir que la lucha antigranizo 'no funciona' sin un solo dato técnico es ignorancia. Pero de hacerse cargo, invertir y proteger al productor NADA! Así gobiernan: mucho tweet y cero compromiso con la producción".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GermanGomezMza/status/2008680159722017278&partner=&hide_thread=false Hablan sin saber cómo funciona un radar, un avión o una estadística.

Decir que la lucha antigranizo “no funciona” sin un solo dato técnico es ignorancia.

Pero de hacerse cargo, invertir y proteger al productor NADA!

Así gobiernan: mucho tweet y cero compromiso con la producción — Germán Gómez (@GermanGomezMza) January 6, 2026

Acusó al Gobierno provincial de "sembrar miedo, desinformar y después culpar al sistema" y aseguró que en San Rafael "apoyamos la protección a los protectores, mientras en su gobierno hay soberbia y una campaña del miedo".

Ambrosini contestó que hay que "decir la verdad cuando un sistema no protege y el daño vuelve a caer sobre el productor. Si hay pérdidas sistemáticas, el sistema falla: no es desinformación, son hechos".

El fondo compensador, eje de la política provincial

Siguiendo con las declaraciones de Casado, la vicegobernadora explicó que el fondo compensador es un seguro agrícola donde los agricultores habitualmente se inscriben y pagan una tasa "que es una prima subsidiada”. Quien no se inscribe, de igual forma, no accede al beneficio.

En el caso de San Rafael, destacó que es uno de los departamentos con "mayor adhesión" al sistema.

“San Rafael es de los primeros que se inscriben y tiene el porcentaje más alto de productores inscriptos”, indicó y subrayó una de las principales diferencias con esquemas anteriores: “Se actualiza con la inflación y se recibe prácticamente al poco tiempo de ocurrido el hecho, lo que le permite al productor reinvertir nuevamente en la producción del año siguiente”.