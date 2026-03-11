Un diputado libertario fue agredido con un brutal cabezazo por un puntero peronista en Tucumán

Un diputado de La Libertad Avanza fue herido por un cabezazo en Tucumán y desde el bloque libertario apuntan contra un puntero peronista de la provincia.

El diputado nacional Federico Pelli fue agredido este miércoles en La Madrid, en momentos que se encontraba caminando junto a dirigentes en zonas afectadas por las inundaciones en la provincia.

De acuerdo con el video que se viralizó, el legislador fue golpeado en el rostro por un hombre que le impedía pasar por la ruta 157.

Conmocionado por lo ocurrido, Pelli terminó de rodillas en el suelo, con las manos cubiertas de sangre. En ese momento, los efectivos policiales que se encontraban en el lugar intervinieron rápidamente y lograron reducir y apartar al agresor.

El agresor fue identificado como Marcelo Segura , alias "Pichón". Desde el espacio de LLA denunciaron que estaría vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros .

Embed - Diputado Tucumán

A su vez, informaron que ya presentaron las denuncias correspondientes, tanto contra el funcionario como contra el agresor.

Pelli estaba acompañado por la diputada Soledad Molinuevo y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

Fuerte temporal en Tucumán

Las recientes lluvias provocaron anegamientos en distintas rutas de la provincia, lo que derivó en la suspensión de clases y en evacuaciones preventivas en varias localidades. En la ciudad de La Madrid, los vecinos atraviesan horas de gran preocupación por el avance del agua.

Ante el crecimiento de los ríos Río Marapa y Río San Francisco, numerosas familias decidieron abandonar sus casas por precaución y trasladarse hacia zonas más altas.

Frente a la emergencia, distintas organizaciones comenzaron campañas solidarias para asistir a las familias afectadas. Entre los elementos solicitados figuran alimentos no perecederos, productos de limpieza, ropa de abrigo y repelentes para insectos.