Desestimaron una denuncia por fraude en inteligencia militar del gobierno de Alberto Fernández

La Justicia federal desestimó una denuncia que señalaba presuntas irregularidades dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), un organismo dependiente del Ministerio de Defensa que integraba el Sistema de Inteligencia Nacional.

El caso había sido informado por MDZ el 22 de mayo de 2024 , luego de que una presentación anónima ingresara al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos.

Sin embargo, el 30 de mayo de ese mismo año el magistrado resolvió desestimar la denuncia , al considerar que no existían condiciones procesales para avanzar con la investigación.

La causa había sido abierta bajo la carátula “N.N. s/averiguación de delito” y estaba radicada en la Secretaría N°3 del tribunal.

El juzgado federal decidió desestimar la denuncia tras constatar que la persona que figuraba como denunciante nunca se presentó a ratificar la acusación .

De acuerdo con la resolución judicial, la presentación había sido enviada por correo electrónico a la Cámara del fuero el 13 de mayo de 2024, supuestamente por la abogada Felicia Vega Olmedo, quien afirmaba haber recibido la información en un sobre cerrado sin remitente.

El tribunal la citó en dos oportunidades para que compareciera a acreditar su identidad y ratificar la denuncia, pero no se presentó a ninguna de las audiencias fijadas. Ante esa situación, el juez Ramos corrió vista al Ministerio Público Fiscal.

El dictamen del fiscal Taiano

El fiscal federal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía N°3, consideró que no se habían cumplido los requisitos formales previstos en el Código Procesal Penal para sostener la denuncia.

En su dictamen, sostuvo que no podían darse por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 175 y concordantes del CPPN, por lo que solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento previamente dispuesto por el tribunal.

La presentación judicial, luego desestimada por la Justicia, señalaba a varios funcionarios vinculados a la conducción de la Dniem durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre los mencionados aparecían Francisco Javier Moliterno, exdirector general del organismo; Carlos Molina, extitular de la dependencia; el contralmirante Juan Coré, exdirector general de Inteligencia de la Armada; y Rocío Canaves, esposa de Moliterno.