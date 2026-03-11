Cuál es la empresa interesada en el sistema de semáforos inteligentes de Mendoza

El Gobierno de Mendoza prorrogó la fecha de apertura de ofertas para la licitación para la instalación de semáforos inteligentes en más de 200 intersecciones de Capital y Godoy Cruz. La extensión se hizo por solicitud de una empresa interesada en brindar el servicio que requirió más tiempo para la optimización de la oferta.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial de Mendoza una resolución de la Subsecretaría de Transporte extendiendo el plazo para la presentación de ofertas en el marco de la licitación para la provisión de Controladores Electrónicos de Tránsito, Instalación, Refuncionalización de Intersecciones y Centralización a un Centro de Gestión y Monitoreo.

Se trata de un proceso para instalar un sistema de semáforos inteligentes en 217 intersecciones de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

El subsecretario de Transporte, Luis Borrego, firmó la resolución difiere la fecha de apertura de sobres y prorrogó el plazo para la presentación de ofertas hasta el jueves 26 de marzo a las 9.

Originalmente la presentación de ofertas podía realizarse hasta el 13 de marzo, pero el Gobierno provincial extendió el plazo a solicitud de la empresa Autotrol SA, quien compró los pliegos con la intención de presentarse a la licitación.

Según consta en la resolución, la firma realizó una visita a obra y adquirió el pliego de la licitación y manifestó “su especial interés en presentar una propuesta que resulte ser la más conveniente a los intereses de la Provincia de Mendoza”.

Desde la empresa advirtieron que se encuentran trabajando en la mejor solución técnico económica y por ello solicitaron una prórroga de 10 días para la apertura de las propuestas, a fin de poder contar con los documentos formales requeridos para la presentación de la oferta respectiva.

La empresa que quiere instalar semáforos inteligentes

Autotrol SA es una empresa asentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene una larga trayectoria en el suministro y mantenimiento de sistemas de control de tráfico y señalización vehicular y ferroviaria.

Autotrol empresa

También trabaja con sistemas de automatización, control y comunicaciones para redes eléctricas; sistemas informáticos de control, monitoreo, automatización de procesos y control de accesos en forma segura.

La compañía también se dedica a la ejecución de obras de implementación de nuevas instalaciones de semaforización, sistemas de alumbrado público y servicios de mantenimiento.

En qué calles de Mendoza se instalarán los semáforos inteligentes

El Gobierno provincial proyecta la instalación de nuevos controladores electrónicos, actualización de equipamiento y gestión dinámica de tiempos semafóricos, con la intención de establecer una red integrada que mejore la seguridad vial y la movilidad diaria en el Gran Mendoza.

La licitación cuenta con un presupuesto oficial de $6.731 millones. La obra básica tiene asignado un total de $5.177.721.693,56, mientras que se destinaron al mismo tiempo $1.551.340.813,07 ante posibles variaciones de precios. A su vez, los gastos generales de obra contarán con una partida de $1.975.695.

La implementación abarca corredores estratégicos de la Ciudad de Mendoza, como José Vicente Zapata–Colón–Arístides Villanueva; Salta; Rioja; Patricias Mendocinas; Chile; Buenos Aires–Necochea; Gutiérrez–Lavalle; Paso de los Andes; y Beltrán.

También estarán contempladas arterias como Sobremonte–Pedro Molina–Rondeau; Morón–Peltier–Pueyrredón; Emilio Civit; Godoy Cruz y San Martín, en distintos tramos clave que conectan el microcentro con avenidas estructurantes y la Costanera.

Además, el sistema se amplía en Godoy Cruz, incluyendo el Corredor del Oeste, Paso de los Andes–Joaquín V. González, San Martín y el eje Sarmiento–Tiburcio Benegas, fortaleciendo la coordinación semafórica en accesos y vías de alta circulación.