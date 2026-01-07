Pérdidas del 100% en algunos cultivos tras el granizo en Mendoza

Otra vez un 6 de enero, otra vez el granizo y otra vez Real del Padre . Es que en una trágica coincidencia, productores mendocinos volvieron a sufrir pérdidas que llegan a ser totales en sus cultivos tras una fuerte tormenta de granizo. La misma se registró en la tarde del martes en distintos puntos de la provincia, siendo San Rafael el más afectado a nivel productivo .

Como si se tratara de un deja vu, se registraron fuertes tormentas, viento y caída de granizo en distintos puntos de Mendoza , donde las mayores afectaciones se dieron en San Rafael y Santa Rosa, donde se registraron caída de árboles, postes y cortes del suministro eléctrico en algunos sectores. Sin embargo, a nivel productivo, la peor de las partes se la volvió a llevar el distrito de Real del Padre, donde algunos testimonios dan cuenta de una pérdida del 100%.

Alrededor de las 16.30 del martes, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta a corto plazo para San Rafael y General Alvear por tormentas fuertes con lluvias intensas y caída de granizo. Poco pudieron hacer los productores ante eso, que en poco minutos vieron la caída de piedras de gran tamaño sobre los distritos de Soitué, Jaime Prats, Colonia López, Real del Padre, Calle Larga, Atuel Norte, La Guevarina, La Izuelina, La Vasconia y Rincón del Atuel.

Bruno Pozo, productor agrícola y propietario de un galpón de empaque de fruta en fresco de Ral del Padre, charló con MDZ Club , de MDZ Radio , sobre lo que vivieron. “Es muy triste. Otra vez volvemos a ser marcados el 6 de enero, prácticamente a la misma hora de lo que sucedió en 2025 . Lo positivo de todo lo malo es que fueron menores los daños de lo que pasó el año pasado”, rescató.

De todas maneras, algunos no pudieron escapar de las pérdidas totales en algunos cultivos: “Nos encontramos con muchas quintas con daños del 100% y en otras bastante significativos. En mi caso, de lo poco que pudimos ver ayer, en algunos cuarteles de melón, en seis hectáreas tenemos destrucción total. En otras ocho o diez tenemos daños significativos. En algunas hectáreas de viña tenemos daños al 100% y en otros casos más del 50%”, explicó Pozo.

Aunque no es una sorpresa la caída de granizo en esta época del año, el daño que puede hacer en los cultivos es irreparable: “En esta fecha agarra casi todo lo que es la producción hortícola, hace mucho daño en la viña y en la ciruela, que estamos próximos a la cosecha para disecado. En este momento, el nivel de daño es mucho más complejo, porque si cae antes quizás la fruta alcanza a cicatrizar, pero hoy el gran problema es que ya hay un grado de madurez muy avanzado y la fruta que se daña ya no sirve”, reconoció el productor.

Pozo aseguró que este nuevo evento por un segundo año consecutivo deja un escenario complejo para los productores de la zona: “Es complejo porque uno apuesta a seguir trabajando e ir para delante, de una manera u otra, pero en esta zona hay muchos productores endeudados. Pensamos que el año iba a ser un poco más positivo, pero nos encontramos con que, acompañado a lo complejo de la situación económica, se nos vuelve a dañar la producción. Creo que va a ser muy difícil seguir de esta manera”, completó.

Fondo Compensador, una solución paliativa

Con el evento meteorológico, la Dirección de Contingencias Climáticas activó también la toma de denuncias por los daños provocados por la tormenta del 6 de enero. Los productores afectados tendrán plazo hasta el 20 de enero para notificar los perjuicios sufridos en sus cultivos. El trámite puede realizarse de manera virtual a través del sistema SIA (www.mendoza.gov.ar/contingencias) o presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

El plazo para presentar la denuncia es de 10 días hábiles, contados partir de este miércoles 7 de enero y cubre a todos aquellos productores que suscribieron antes de agosto de 2025 al Fondo Compensador Agrícola (FCA). El mismo protege a pequeños productores, de hasta 30 hectáreas para proteger diversos tipos de cobertura para resguardar cultivos de vid, frutales, hortalizas de verano, maíz grano y forrajes.

En el caso de la Cobertura Específica, correspondiente al granizo, la compensación es de $2.000.000 por hectárea afectada con daño total. El monto, con un costo estimado para mantener una hectárea de unos US$ 3.000 en promedio en la vitivinicultura, se presenta como una solución paliativa que apenas cubre una parte de lo que enfrenta el productor para llevar adelante la producción.