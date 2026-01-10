Aumentó el flujo de turistas en el paso a Chile: hasta 180 minutos de espera en Los Libertadores

El cruce internacional permanece habilitado, aunque se registran 4,5 kilómetros de fila en el acceso al complejo chileno.

El Sistema Integrado Cristo Redentor registra este sábado un fuerte contraste en los tiempos de espera para vehículos particulares, con una operatoria fluida del lado argentino pero demoras muy elevadas hacia Chile.

En el complejo Roque Carranza, en Argentina, las demoras son de aproximadamente 10 minutos, con tránsito ordenado y sin congestión en los accesos.

Sin embargo, desde el túnel internacional hacia el complejo chileno Los Libertadores, las autoridades informan demoras estimadas de hasta 180 minutos, producto de una fila de alrededor de 4,5 kilómetros, que se extiende desde el sector del cobertizo.

Más temprano el tránsito era fluido y la espera no superaba los 40 minutos, pero con el avance del día llegó una importante cantidad de vehículos a la frontera.