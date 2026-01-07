Cuántos turistas esperan en Chile, en medio de la diferencia cambiaria y la inseguridad

Robos, estafas y un tipo de cambio menos favorable. Ninguno de esos factores ha sido suficiente para frenar el interés de los argentinos para vacacionar en Chile este verano . De acuerdo a los registros oficiales, en los primeros días del año cruzaron la frontera solo por el Paso Cristo Redentor hasta casi 10.000 personas por día, lo que alimenta una gran parte de los más de 600.000 turistas que esperan esta temporada en el vecino país.

Como cada año, sobre todo en Mendoza, la costa chilena se presentó en este 2026 como una de las opciones favoritas para vacacionar. Sin embargo, a diferencia de lo que fue el año pasado, no se ha visto el aluvión de argentinos que dejó uno de los veranos récord en el último lustro. Aún sí, del otro lado de la cordillera esperan unos para nada despreciables 613.000 visitantes, con una baja del 7% en los turistas de nuestro país.

Es que este año, la ecuación cambiaria no favorece a los argentinos y ha desacelerado el turismo de compra, otro de los grandes atractivos de Chile , más allá de sus playas, la gastronomía y la cultura. Con la apreciación del peso chileno frente al dólar y la devaluación que ha sufrido el peso argentino, al día de hoy se necesitan casi $1,6 por cada CPL$ 1, cuando el verano anterior la equivalencia rondaba en 1,2 pesos argentinos por cada chileno.

A eso se le suman los reiterados episodios de inseguridad , con robos de vehículos con patentes argentinas como un “clásico” del verano chileno, principalmente las playas de La Serena , Concón, Reñaca o Viña del Mar. Y las estafas inmobiliarias, con más de 200 argentinos que fueron engañados con alquileres en la costa del vecino país.

Más allá de que las cifras parecen ir a la baja, en el lado chileno mantienen el optimismo de una buena temporada. Carolina Carrasco, directora Regional de Sernatur en la V Región de Valparaíso, aseguró que lo que sucedió en 2025 hace que las expectativas se mantengan altas, más allá de la baja en la cantidad de argentinos.

“Estamos muy optimistas por lo que se viene para esta temporada estival 2026 que ya comenzó, principalmente porque fuimos el destino preferido para todos los turistas nacionales y también para un grupo de internacionales. El año 2025 fue excelente, donde se realizaron más de 5 millones de viajes destacando territorios como el litoral de Los Poetas, el litoral Ritoque, Los Molles y Viña del Mar, Concón y Valparaíso”, sostuvo la funcionaria chilena.

De todas maneras, reconoció: “La expectativa de los turistas extranjeros se mantiene similar. Si bien hay una baja de un 7% de los turistas argentinos, los principales visitantes que tenemos en nuestra región, esto no va a bajar de los 613.000 visitantes. Por lo tanto, auguramos una temporada maravillosa para todos aquellos prestadores de servicios turísticos de la V Región”.

Los operativos para el cruce chileno

De acuerdo a los datos de la Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor, desde el 1 al 5 de enero salieron del país un total de 34.741 personas, siendo el día 3 de enero el de mayor movimiento, con 9.365 egresos provenientes de 1.842 vehículos y 67 colectivos.

En tanto, desde el lado chileno, Cristian Aravena Reyes, delegado Presidencial Provincial de los Andes, habló de la significativa baja de argentinos que se ha visto en el paso fronterizo y el operativo que están desplegando para agilizar el proceso migratorio, el cual ha llegado a tener varias horas de espera.

“En el mes de diciembre hubo una baja sostenida de por lo menos 12.000 personas menos que transitaron por el complejo de Los Libertadores. Sin embargo, estos primeros días ha habido un aumento, aunque no llegando a los niveles que tuvimos el año pasado, con efectivamente un poco más de tiempo de espera, pero que no sobrepasan las dos horas y media o tres horas”, dijo el funcionario.

Aravena Reyes reconoció que para esto han reforzado sus dotaciones en el complejo fronterizo: “Estamos funcionando en base a todos los servicios con aumento en las dotaciones para poder atender de mejor forma a la gran cantidad de turistas que son bienvenidos a nuestro país”, añadió.