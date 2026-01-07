El pueblo de Chile con mar calmo y precios bajos ideal si viajas desde Mendoza

Cada verano , miles de mendocinos cruzan la cordillera rumbo a Chile en busca de descanso, mar y precios más convenientes. Sin embargo, muchos terminan concentrándose en los destinos más conocidos, donde las playas se llenan y los costos aumentan. A pocos kilómetros de esos puntos más concurridos aparece un pueblo costero que conserva un perfil tranquilo y accesible, ideal para unas vacaciones sin apuro.

Ese pueblo es Guanaqueros, ubicado en la región de Coquimbo, una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan playa , calma y buena relación precio-calidad. Su bahía amplia y protegida le da al mar un aspecto sereno durante gran parte del año, lo que convierte a este pueblo en un destino ideal para descansar y disfrutar del Pacífico sin multitudes.

La playa de Guanaqueros se extiende a lo largo de unos 17 kilómetros de arena fina y aguas de temperatura agradable. Es un entorno perfecto tanto para pasar largas jornadas al sol como para practicar deportes náuticos. Este pueblo también es muy elegido para la pesca deportiva, especialmente de lenguado y corvina, ya sea desde la orilla o en salidas embarcadas .

El pueblo cuenta con una buena oferta de alojamientos, que incluye cabañas, departamentos y hospedajes temporarios a precios más bajos que en otros balnearios cercanos. La gastronomía es otro de los grandes atractivos de este pueblo costero: restaurantes y cocinerías ofrecen pescados y mariscos frescos, con platos simples y abundantes que forman parte de la identidad local.

La caleta de pescadores es uno de los espacios más representativos del pueblo , donde la vida cotidiana gira en torno al mar.

Uno de los sectores más pintorescos del pueblo es la caleta de pescadores. Allí se puede acordar a buen precio un paseo en bote por un par de horas o una salida de pesca temprano por la mañana. La caleta cuenta con muelle, explanada de trabajo y zonas de atraque, y refleja la vida cotidiana de este pueblo ligado al mar. Caminar por este sector permite observar el trabajo pesquero y comprar productos del mar directamente a los pescadores, siempre frescos y de excelente calidad. En algunas épocas del año, incluso es posible ver delfines que se acercan a la costa, tanto en invierno como en verano.

image El pueblo de Guanaqueros mantiene un ambiente tranquilo y familiar incluso durante la temporada alta de verano. Guanaqueros

Las calles del pueblo están mayormente pavimentadas y el ritmo de vida es calmo, con un ambiente familiar que se mantiene incluso en temporada alta. Además de disfrutar de la playa y el mar, quienes visitan este pueblo pueden realizar caminatas hacia la caleta, recorrer la costanera y contemplar el atardecer sobre el océano Pacífico.

Guanaqueros también suma propuestas culturales y recreativas. Desde el año 2002, a fines de enero, el muelle de pescadores de este pueblo es escenario del Encuentro de Bandas Instrumentales de Concierto a la orilla del mar, un evento que reúne agrupaciones musicales de distintos estilos, desde clásico hasta jazz y folklore, y que se convirtió en una cita destacada del verano en la región.

Para una familia tipo, este pueblo también resulta atractivo por sus costos accesibles en alojamiento. En temporada de verano es posible encontrar alquileres semanales desde los 500.000 pesos argentinos, especialmente en cabañas y departamentos sencillos ubicados cerca de la playa. Esta opción permite disfrutar del mar y del descanso sin realizar un gasto excesivo, algo cada vez más valorado por quienes eligen vacacionar en Chile.

Durante los meses de verano, la actividad turística aumenta con competencias deportivas, eventos organizados en el marco de la semana de Guanaqueros, ferias artesanales itinerantes y una mayor oferta gastronómica. Todo sucede sin perder el perfil tranquilo que caracteriza a este pueblo costero del norte chileno, ideal para quienes buscan mar, descanso y precios accesibles.