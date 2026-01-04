El pueblo de Chile que combina playa, calma y precios agradables para el bolsillo
Con una bahía tranquila y playas amplias, este pueblo chileno es una alternativa ideal para cruzar la cordillera y disfrutar del mar sin multitudes.
Si buscás un pueblo costero de Chile cercano a Mendoza y con playas calmas, Pichidangui es una gran opción. Ubicado en la Región de Coquimbo, este balneario se desarrolla alrededor de una bahía protegida que le da un perfil muy distinto al de otros destinos más movidos de la costa central.
El pueblo tiene un ritmo sereno, con casas bajas, calles tranquilas y una vida que gira en torno al mar. No hay grandes edificios ni turismo masivo: el encanto está en su sencillez, en la vista abierta al océano y en la posibilidad de descansar sin apuros.
Un pueblo con playas mansas y entorno natural
La principal característica de Pichidangui es su bahía cerrada, que genera aguas más tranquilas y seguras. Esto lo convierte en un pueblo muy elegido por familias, parejas y viajeros que priorizan la calma. La playa es amplia, de arena clara, ideal para caminar, nadar o pasar el día entero frente al mar.
El entorno natural suma cerros costeros y sectores rocosos que aportan buenas vistas y rincones más aislados para quienes buscan un poco más de privacidad.
En este pueblo, uno de los grandes atractivos es que el alojamiento suele ser mucho más accesible que en otros balnearios chilenos. Durante el verano, es común encontrar cabañas y departamentos bien ubicados que se alquilan por valores bajos, y en muchos casos el precio por una semana completa ronda los 380 dólares para cuatro personas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan playa y descanso sin desajustar el presupuesto.
Qué hacer en este pueblo costero de Chile
Las actividades acompañan el estilo relajado del lugar:
- Disfrutar de la playa y el mar tranquilo.
- Kayak y deportes náuticos suaves dentro de la bahía.
- Caminatas por la costa y los cerros cercanos.
- Pesca y paseos al atardecer.
- Gastronomía local con pescados y mariscos frescos.
La oferta de alojamiento incluye cabañas, departamentos y pequeños hospedajes, ideales para estadías de varios días.
Un pueblo ideal para una escapada desde Mendoza
Desde Mendoza, llegar a este pueblo chileno implica cruzar la cordillera y continuar hacia el norte por la Ruta 5. La distancia es mayor que a balnearios de Valparaíso, pero el viaje se compensa con tranquilidad, playas más limpias y menos gente.
Con su bahía protegida, su ambiente familiar y su paisaje costero, Pichidangui es un pueblo ideal para quienes buscan mar, descanso y una escapada diferente cerca de Mendoza.