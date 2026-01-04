El pueblo de Chile que combina playa, calma y precios agradables para el bolsillo

Con una bahía tranquila y playas amplias, este pueblo chileno es una alternativa ideal para cruzar la cordillera y disfrutar del mar sin multitudes.

Este pueblo costero de Chile combina playas tranquilas y precios accesibles para el verano.

Si buscás un pueblo costero de Chile cercano a Mendoza y con playas calmas, Pichidangui es una gran opción. Ubicado en la Región de Coquimbo, este balneario se desarrolla alrededor de una bahía protegida que le da un perfil muy distinto al de otros destinos más movidos de la costa central.

El pueblo tiene un ritmo sereno, con casas bajas, calles tranquilas y una vida que gira en torno al mar. No hay grandes edificios ni turismo masivo: el encanto está en su sencillez, en la vista abierta al océano y en la posibilidad de descansar sin apuros.

Un pueblo con playas mansas y entorno natural La principal característica de Pichidangui es su bahía cerrada, que genera aguas más tranquilas y seguras. Esto lo convierte en un pueblo muy elegido por familias, parejas y viajeros que priorizan la calma. La playa es amplia, de arena clara, ideal para caminar, nadar o pasar el día entero frente al mar.

El entorno natural suma cerros costeros y sectores rocosos que aportan buenas vistas y rincones más aislados para quienes buscan un poco más de privacidad.

Pichidangui A pocos kilómetros del mar, el pueblo ofrece alojamientos económicos ideales para familias. Shutterstock En este pueblo, uno de los grandes atractivos es que el alojamiento suele ser mucho más accesible que en otros balnearios chilenos. Durante el verano, es común encontrar cabañas y departamentos bien ubicados que se alquilan por valores bajos, y en muchos casos el precio por una semana completa ronda los 380 dólares para cuatro personas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan playa y descanso sin desajustar el presupuesto.