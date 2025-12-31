Verano en la arena: costa argentina vs. costa chilena, dos estilos de playa y sabores para todos los gustos
Una guía comparativa y detallada de lo que podés encontrar para comer en cada lado de la cordillera durante la temporada de verano. Al final, una encuesta para que elijas tu favorita.
El verano en el Cono Sur siempre es sinónimo de playa, helados y largas caminatas por la costa. Pero aunque Argentina y Chile comparten clima, fecha de temporada y pasión por el mar, sus playas muestran personalidades bien distintas.
La gastronomía ambulante -ese folclore playero que define el sonido, el aroma y la identidad de cada balneario- es uno de los contrastes más marcados entre ambos países. Aquí, exploramos qué ofrece cada costa para disfrutar bajo la sombrilla y cómo se vive la experiencia veraniega a cada lado de la Cordillera de los Andes.
Te Podría Interesar
La costa argentina: tradición, sabor y vendedores que son parte del paisaje
La Costa Atlántica argentina tiene una identidad definida: playas populosas, balnearios con décadas de historia y vendedores ambulantes que forman parte del folclore. En Mar del Plata, San Bernardo o Pinamar, la experiencia siempre está acompañada por los clásicos gritos playeros que anuncian la llegada del próximo manjar.
¿Qué se come en la playa argentina?
- Choclos hervidos o a la manteca: un infaltable del verano. Su aroma impregna la arena y es uno de los productos más vendidos.
- Panchos y superpanchos: económicos, rápidos y siempre populares, especialmente en balnearios familiares.
- Pochoclos: dulces o salados, un clásico que acompaña la tarde, perfecto para chicos y grandes.
- Churros (simples o rellenos): un ícono de la costa. Los vendedores suelen hacerlos en el día y ofrecerlos calientes, con dulce de leche, chocolate o pastelera.
- Helados y paletas de agua, palitos artesanales o industriales: el alivio ideal para la hora en que el sol pega más fuerte.
- Ensalada de frutas o frutas frescas. La opción liviana, fresca y saludable de la playa.
Sándwiches y minutas
En algunas playas se pueden encontrar sándwiches de milanesa, chipá, medialunas y hasta empanadas.
La gastronomía ambulante argentina es, en esencia, abundante, variada y profundamente arraigada en el ritual veraniego. Para muchos veraneantes, el “vendedor de churros”, el “del choclo” o “el heladero” son parte imprescindible del paisaje.
La costa chilena: color, sabores frescos y tradición de mar
Del otro lado de la Cordillera de los Andes, la oferta playera toma otra forma. En Viña del Mar, Reñaca o La Serena, la venta ambulante existe, pero está más regulada y suele centrarse en productos fríos, frescos o de preparación simple. La identidad culinaria está más cerca de los sabores del Pacífico y de la cocina chilena tradicional.
¿Qué se come en la playa chilena?
- Empanadas: de queso, mariscos, carne o mixtas. Muy presentes, tanto en vendedores como en puestos cercanos al mar.
- Helados, paletas y dulces tradicionales. Los famosos cuchuflís, que son un barquillo crujiente enrollado en forma de cilindro, relleno generosamente de manjar (dulce de leche)
- Fruta fresca y jugos: perfectos para el clima seco de la costa central. Se venden piñas, melones, frutas picadas y bebidas naturales.
- Mote con huesillos: una bebida tradicional chilena que combina trigo hidratado, duraznos secos y un almíbar dulce. Popular en días de calor.
- Ceviches y preparaciones frías del mar: más habituales en paseos costeros que directamente en la arena, ofrecen sabores frescos y oceánicos.
- Aguas, gaseosas y bebidas no alcohólicas. Las bebidas alcohólicas están prohibidas en la mayoría de las playas chilenas, tanto para vender como para consumir.
La experiencia playera en Chile suele ser más ordenada, con una oferta gastronómica que prioriza los productos frescos y los sabores típicos del verano chileno.
Costa argentina vs. costa chilena: ¿cuál ofrece la mejor experiencia gastronómica?
Ambas costas tienen sus encantos:
- Argentina destaca por su variedad, tradición y vendedores que se convirtieron en parte del ADN de la playa.
- Chile apuesta por sabores característicos, productos frescos y una experiencia más regulada.
La elección depende del estilo de veraneo que se prefiera: ¿sabores abundantes y clásicos o frescura y tradición marina?