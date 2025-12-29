Los destinos argentinos más buscados para este verano: votá cuál es tu favorito

Las búsquedas de casas y departamentos para vacaciones crecieron con fuerza hacia fin de año. Votá que destino es tu preferido al final de la nota.

Mar del Plata es uno de los destinos preferidos de los argentinos.

Con la llegada del verano 2026, los argentinos ya comenzaron a planificar sus vacaciones y la demanda de alquileres temporarios muestra una tendencia clara: las ciudades de la Costa Atlántica vuelven a posicionarse entre las grandes favoritas para descansar.

Mar del Plata encabeza el ranking como la localidad más buscada, seguida por Pinamar, que mantiene su perfil como destino elegante y familiar. En tercer lugar aparece Capital Federal, que sigue atrayendo a turistas que combinan propuestas culturales y urbanas con escapadas cortas. El top cinco se completa con Villa Gesell y Tigre, dos puntos fuertes que cada año suman más visitantes.

A mitad de la temporada de consultas, un relevamiento de Mercado Libre Inmuebles aportó un dato clave: las búsquedas de alquileres temporarios aumentaron casi un 50% durante octubre y noviembre en comparación con el resto del año, evidenciando una fuerte anticipación por parte de los viajeros.

pinamar Pinamar. Los 5 destinos más buscados Mar del Plata

Pinamar

Capital Federal

Villa Gesell

Tigre El listado se amplía con otras ciudades muy elegidas: San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, que completan el top 10 para este verano.

Este verano la aerolínea LADE volará a Villa Gesell Villa Gesell. Cómo alquilar de forma segura La temporada alta suele traer también un incremento en estafas vinculadas a alquileres temporarios. Estas son las principales recomendaciones de los especialistas para contratar alojamientos con mayor seguridad: