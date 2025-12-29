Los destinos argentinos más buscados para este verano: votá cuál es tu favorito
Las búsquedas de casas y departamentos para vacaciones crecieron con fuerza hacia fin de año. Votá que destino es tu preferido al final de la nota.
Con la llegada del verano 2026, los argentinos ya comenzaron a planificar sus vacaciones y la demanda de alquileres temporarios muestra una tendencia clara: las ciudades de la Costa Atlántica vuelven a posicionarse entre las grandes favoritas para descansar.
Mar del Plata encabeza el ranking como la localidad más buscada, seguida por Pinamar, que mantiene su perfil como destino elegante y familiar. En tercer lugar aparece Capital Federal, que sigue atrayendo a turistas que combinan propuestas culturales y urbanas con escapadas cortas. El top cinco se completa con Villa Gesell y Tigre, dos puntos fuertes que cada año suman más visitantes.
A mitad de la temporada de consultas, un relevamiento de Mercado Libre Inmuebles aportó un dato clave: las búsquedas de alquileres temporarios aumentaron casi un 50% durante octubre y noviembre en comparación con el resto del año, evidenciando una fuerte anticipación por parte de los viajeros.
Los 5 destinos más buscados
- Mar del Plata
- Pinamar
- Capital Federal
- Villa Gesell
- Tigre
El listado se amplía con otras ciudades muy elegidas: San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, que completan el top 10 para este verano.
Cómo alquilar de forma segura
La temporada alta suele traer también un incremento en estafas vinculadas a alquileres temporarios. Estas son las principales recomendaciones de los especialistas para contratar alojamientos con mayor seguridad:
- Elegir plataformas oficiales y confiables, que verifiquen la identidad de quienes publican.
- Evitar ofertas con precios sospechosamente bajos en redes sociales.
- Comprobar la identidad del anunciante y la ubicación real del inmueble, revisando historial y mapas.
- Realizar pagos únicamente por canales seguros y nunca compartir datos sensibles en redes Wi-Fi públicas.
- Proteger la información personal, activando el doble factor de autenticación en los dispositivos.