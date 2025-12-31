Presenta:

Griselda Siciliani

El nuevo look de Griselda Siciliani en la playa

Mirá las fotos del estilo natural de Griselda Siciliani y su look de playa para disfrutar de las vacaciones.

MDZ Estilo

Griselda Siciliani eligió cerrar el año lejos de los flashes del set, instalándose en Brasil para disfrutar de unos días de descanso frente al mar. Desde ese contexto, la actriz presentó un nuevo look que llamó la atención de sus seguidores.

“Si hay playa, hay rulos”, escribió Griselda junto a una serie de imágenes que condensaron el espíritu de sus vacaciones. En ellas se la vio con un corte de pelo renovado, siendo corto por apenas por encima de los hombros, con ondas naturales y un flequillo desmechado que le enmarcó el rostro.

El peinado acompañó una elección de vestuario igual de descontracturada, y lució un top strapless con animal print en tonos marrones y negros, que combinó con un short deportivo marrón de una conocida marca, con franjas laterales blancas.

Como único acento protagónico, sumó grandes aros dorados circulares, que le dieron carácter al conjunto sin romper la armonía general.

No te pierdas el look de Griselda Siciliani:

Griselda Siciliani y el look de playa que enamoró a las redes.

El estilo natural de Griselda Siciliani en vacaciones.

Griselda Siciliani cerró el año con un aire renovado.

