La playita de agua turquesa y médanos gratis a menos de una hora de la Ciudad de Mendoza

Mendoza se caracteriza por las altas temperaturas en verano. Vecinos y turistas buscan refrescarse en los espejos de agua pero no todos cuentan con la habilitación correspondiente. Hay una playita gratis de agua turquesa y médanos a menos de una de la Ciudad de Mendoza que enamora a todos.

El dique Potrerillos es conocido por una postal única desde el túnel de Cacheuta y por ser uno de los destinos favoritos de mendocinos y turistas en verano para refrescarse, aunque no todas las zonas están habilitadas para nadar.

En la costa sur del perilago está Bahía Príncipe, la única zona habilitada para nadar en Potrerillos. Este sector de Potrerillos es conocido porque hay médanos y el agua es turquesa.

La playa se extiende a lo largo de 900 metros y en la zona se practican deportes acuáticos, algunos bañistas se refrescan y otros se aventuran a nadar en agua abiertas.

El viaje en auto particular hasta Bahía Príncipe -desde la Ciudad de Mendoza- es de 50 minutos aproximadamente. Si se parte desde la Plaza Independencia, hay que tomar por la avenida Emilio Civit, luego Boulogne Sur Mer, empalmar con el Corredor del Oeste y seguir por la renovada Ruta Provincial 82 hasta Cacheuta.

Hay que pasar por los caracoles y el túnel de Cacheuta, costear el dique e ingresar a Potrerillos. El ingreso a la playita se encuentra tomando la primera salida de la rotonda del Parador N°1. Allí, se accede a la bajada que permite llegar directamente en auto hasta Bahía Príncipe, ubicada en el Parador A del embalse.

Nuevo bravo 01 Potrerillos Los guardavidas tienen un lugar en Potrerillos. IG @esam.universidadmaza

Una playita segura para nadar

Durante todo el verano Bahía Príncipe cuenta con la presencia de guardavidas de la escuela de salvamento acuático de la UMaza desde las 11 hasta las 18 ó 19 los fines de semana.

“Nosotros desde el 2017 venimos apoyando, dando seguridad. Hace 3 años se reconoció una playita para el sector público y desde que está inaugurado el Parador 1 somos la playa de la Bahía Príncipe”, explicó el director de la ESAM de la UMaza y jefe a cargo de la playa, Esteban Marchese Buchela, en Radio MDZ.

guardavidas en potrerillos Guardavidas en Potrerillos. IG @esam.universidadmaza

“Este año la UMaza entregó un desfibrilador y somos el único espacio cardioprotegido del perilago en la costa sur, así que estamos. Tenemos la palyita abierta de 11 a 18 y hasta las 19 los fines de semana”, agregó.

Además, Marchese Buchela indicó que en total operan 25 guardavidas en Bahía Príncipe en nueve sillas distribuidas a lo largo de la playa boyada. “Tenemos una estación de guardavías que es muy visible, apenas pasas el puente que te conecta ya con el sector, es una es una caseta grande de dos pisos roja, es una estación de vigilancia”, señaló.