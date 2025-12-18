Cómo llegar a la playa pública Bahía Príncipe, a minutos del Gran Mendoza

Llegar a la nueva playa pública Bahía Príncipe es más simple de lo que parece y no demanda un viaje largo. Desde la Ciudad de Mendoza , el recorrido combina arterias conocidas y un paisaje que va cambiando a medida que se deja atrás el cemento para entrar en la zona de montaña.

Como punto de partida tomaremos una referencia conocida, la avenida Emilio Civit, desde los portones del Parque General San Martín. Desde allí, el camino más directo es continuar por Boulogne Sur Mer, empalmar con el Corredor del Oeste y seguir por la Ruta Provincial 82.

Ya sobre la ruta 82, el trayecto avanza bordeando distintos puntos clásicos del camino a Potrerillos. En el recorrido se pasa por el Rincón Suizo, el puesto de Entre Dos y Aguas del Pizarro, siempre siguiendo la traza principal sin desvíos.

El ingreso a la playa se encuentra tomando la primera salida de la rotonda del Parador N°1. Allí, se accede a la bajada que permite llegar directamente en auto hasta Bahía Príncipe, ubicada en el Parador A del Dique Potrerillos .

La nueva playa pública funciona en el Parador N°1 de Potrerillos y cuenta con seguridad, servicios y espacios pensados para toda la familia.

En condiciones normales de tránsito, el viaje desde la Ciudad de Mendoza hasta la playa demanda aproximadamente 50 minutos. Es un recorrido ideal para hacer en el día, sin necesidad de planificar una escapada larga ni gastos extras de alojamiento.

La inauguración y los servicios de la playa

Puesto de guardavidas playa Bahía Principe Dique Potrerillos El nuevo espacio del perilago combina recreación, prevención y servicios, con presencia permanente de guardavidas y atención sanitaria. UMAZA

Este sábado 13 de diciembre se realizó el acto inaugural de la Playa Pública “Bahía Príncipe”, la playa cuenta con una superficie de 900 metros y estará habilitada hasta el 8 de marzo. Está pensada como un lugar seguro para la recreación, el baño y el nado, con sectores boyados y autorizados para el disfrute acuático.

El Parador 1 dispone de guardia permanente de lunes a lunes, de 11.00 a 18.00, a cargo de guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático (ESAM UMAZA). Además, el predio ofrece restaurant, food trucks, sanitarios, feria de artesanías y estacionamiento.

Verano en las playas mendocinas

calor playa lujan rio mendoza (1).JPG La playita de Luján es uno de los lugares consolidados para pasar el calor en Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La apertura de Bahía Príncipe se suma a otras experiencias que vienen creciendo en distintos puntos de la provincia. Una de ellas es la playa de Cañada Seca, en el Sur mendocino, otro espacio gratuito que cuenta con quinchos, churrasqueras, amplios sectores de sombra y estacionamiento con capacidad para más de mil autos. El predio está pensado para pasar el día completo, con ingreso ordenado y servicios básicos para las familias.

Otra alternativa consolidada es la playa de Luján de Cuyo, que volvió a abrir esta temporada con propuestas recreativas, sectores habilitados para el baño y un fuerte enfoque en la seguridad. Es una de las opciones más cercanas al Gran Mendoza.

Siguiendo esta línea, San Carlos inauguró en 2017 su playa a la vera del río Tunuyán. Se encuentra a la altura del Puente del Río, entre La Consulta y Campo Los Andes, con acceso señalizado desde la ruta 92 y capacidad para miles de personas.

cañada seca playita rio atuel La playita de Cañada Seca contará con 50 quinchos y 100 churrasqueras. Google Maps

En el Este provincial, la Playita de Junín, ubicada en el Dique Benegas dentro del Camping El Pinar, aparece con arena fina, arboledas, un pequeño lago y actividades al aire libre, complementa el mapa de playas que ganan protagonismo en el verano mendocino.