La playita soñada en el medio de Mendoza con pileta natural

El verano se acerca y Mendoza suma espacios de recreación. Esta vez se trata de una playita soñada a orillas del río en el centro del territorio Cañada Seca es una de las más grande de Mendoza provincial que tiene una pileta natural .

Además, tiene 50 quinchos y 100 churrasqueras 50 quinchos y 100 churrasqueras para disfrutar de un día único. Servicio de agua y electricidad, y estacionamiento.

La playita de Cañada Seca es una de las más grande de Mendoza y tiene una pileta natural que permite disfrutar del agua fresca del río a grandes y chicos.

La playita está a 15 minutos de la Ciudad de San Rafael.

En total, el predio tiene 40.000 metros cuadrados en el que se están terminando de construir 50 quinchos y 100 churrasqueras.

El frente costero tiene 400 metros y el espacio albergará una capacidad de 5.000 personas y tendrá estacionamiento para 1.300 vehículos. Además, tiene iluminación, agua, módulos sanitarios y en el futuro una proveduría. Todo el predio tendrá acceso libre y gratuito.

playita rio atuel El predio de 40.000 metros cuadrados estará iluminado. Municipalidad de San Rafael

Cómo llegar a la playita con pileta natural

La nueva playita de Mendoza está en Cañada Seca en San Rafael, el corazón de Mendoza. El predio está sobre la ruta nacional 143 y al lugar se accede por calle Las Areninas que está siendo acondicionada para el tránsito de quienes lleguen en vehículo.

La playita de Cañada Seca está a solo 15 minutos de la Ciudad de San Rafael. Desde la Ciudad de Mendoza hay que tomar por la ruta 40 hacia el sur, pasar por Tunuyán y San Carlos. A la altura de Pareditas hay que seguir por la ruta 143 hacia el Este, ingresar al centro de San Rafael y seguir por la ruta 143 hasta Salto de las Rosas.

Después de pasar por La Correina hay que tomar la primera calle de tierra al oeste y en el primer cruce doblar nuevamente al sur. Después de unos mil metros por camino de tierra se llega a la playita.