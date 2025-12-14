Qué beneficios y contras trae el retorno a la presencialidad en el mercado laboral

Según el estudio 100% Presencialidad , de Bumeran, la app especializada de empleo de Latinoamérica, el 77% de los especialistas en Recursos Humanos afirma el regreso a la presencialidad 100% en el mundo laboral.

En el resto de la región la percepción es mayor: en Panamá el 90% de los especialistas lo afirma; en Ecuador el 89%; en Perú el 83%; y en Chile el 79%.

Además, el 69% de los especialistas en HR considera que la vuelta a la presencialidad impacta positivamente en el mundo laboral; el 18% lo considera regular; y el 13% piensa que el impacto es negativo.

El 57% de los especialistas cree que las personas trabajadoras se toman el regreso a la presencialidad bien o muy bien; el 27% dice regular; y el 16% considera que se lo toman mal o muy mal.

“Según el estudio el 77% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que hoy existe un regreso a la modalidad de trabajo 100% presencial. En esta misma línea, el 69% considera que este cambio es positivo, entre sus razones el 25% dice que fomenta la comunicación y el 19% que facilita la gestión efectiva de problemas. Sin embargo, este fenómeno podría ser transitorio, ya que el 73% cree que el futuro del trabajo será principalmente híbrido. Estos datos conducen a la pregunta, ¿estamos presenciando un regreso temporal por la necesidad de reactivar la cultura, o es este un paso previo antes de consolidar el trabajo híbrido finalmente?” explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

El informe 100% Presencialidad es un estudio de Bumeran en el que participaron 12974 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora la percepción de los especialistas en Recursos Humanos respecto a la presencialidad y cómo ésta impacta en la motivación de los talentos.

El 73% de los especialistas en HR cree que la modalidad de trabajo en 10 años será principalmente híbrida; el 19% cree que será 100% remota; y el 8% afirmó que será 100% presencial.

El 54% de los especialistas dice que en su organización trabajan de forma presencial; el 22% dice que trabajan bajo la modalidad híbrida; el 16% dice que varía en función del equipo o área; y el 8% de manera remota.

Entre los principales beneficios que tiene la modalidad presencial el 25% reconoce que fomenta la comunicación entre los integrantes de la organización; el 19% que ayuda a la gestión efectiva de problemas; el 17% que fortalece los vínculos entre compañeros; el 15% que fortalece el compromiso con la organización; el 12% que mejora la productividad; el 6% que fomenta la cultura organizacional; y otro 6% menciona otras razones.

Por otro lado, entre los beneficios que tiene la modalidad remota o híbrida, el 35% de los especialistas reconocen como principal beneficio que permite conciliar mejor el trabajo con la vida personal; el 19% dice que amplía las posibilidades de contratación; el 17% que aumenta la autonomía y autogestión de las personas trabajadoras; el 13% que ayuda a la satisfacción de las personas trabajadoras; el 7% que reduce los ausentismos; el 5% que facilita la incorporación de tecnología en la dinámica laboral; y el 4% menciona otras razones.

El 84% de los especialistas cree que la modalidad de trabajo influye a la hora de buscar nuevos talentos, frente al 16% que no lo cree así.

En línea con esta tendencia, el 88% de los especialistas menciona que la modalidad tiene un impacto en la decisión de las personas trabajadoras en quedarse o irse de un empleo, tan solo el 12% considera que no impacta.

El 64% de los especialistas afirma que las modalidades de trabajo se adaptan a los distintos equipos, mientras que el 36% dice que no lo hacen, mientras que 5 de cada 10 talentos considera que la presencialidad impacta de forma positiva en su productividad

El 53% de los talentos dice que la presencialidad impacta positivamente en su productividad; el 31% menciona que es indiferente; y el 16% dice que el impacto es negativo.

Entre las principales razones por las que impacta positivamente el 52% de las personas trabajadoras dice que al presencialidad favorece la colaboración y el trabajo en equipo; el 49% que les permite aprender más de manera más directa y rápida; el 42% que comparte con sus compañeros; el 41% que le ayuda a mantener una rutina y estructura de trabajo más clara; y el 39% que le ayuda a balancear el trabajo y vida personal.

En cuento al impacto negativo, el 86% de las personas trabajadoras dice que pierden tiempo en traslados; el 73% que les genera mayor gasto económico; el 71% menciona que les genera más estrés o cansancio físico; el 60% que tiene menos flexibilidad para organizar sus horarios; el 57% que afecta su concentración; y el 44% que se distrae más en la oficina.

El 23% de las personas trabajadoras dice que ha rechazado una oferta laboral porque no se ajustaba a su modalidad ideal de trabajo: el 17% dice que no aceptó un trabajo 100% presencial; el 3% que no aceptó un trabajo 100% a distancia; y otro 3% que no aceptó un trabajo que requería presencialidad.

El 43% de las personas trabajadoras menciona que si pudiera elegir, trabajaría bajo la modalidad híbrida; el 39% prefiere la modalidad presencial; y el 18% de forma remota.

Entre las principales razones por las que prefieren una modalidad híbrida o remota el 72% de menciona que ahorra tiempo de traslados; el 68% dice que le ayuda a equilibrar su vida personal y laboral; el 67% que ahorra dinero; el 58% que le otorga mayor flexibilidad en la organización de sus horarios; y el 57% que tiene la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar.

Entre quienes prefieren trabajar bajo una modalidad presencial el 55% dice que los ayuda a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo; el 53% que permite un mayor aprendizaje y desarrollo profesional; el 50% que permite tener mejor interacción y conexión con colegas; el 42% que es más proactivo; el 40% que tiene acceso a herramientas y recursos de la empresa; otro 40% que le ayuda a mantener la rutina laboral; y el 38% que tiene mayor facilidad para separar trabajo y vida personal.

Además, se analizaron las preferencias en cuanto a la modalidad de trabajo por franja etaria. El 42% de los talentos entre 18 y 30 años dice que si pudiera elegir su esquema ideal de trabajo sería el presencial; el 40% dice que el híbrido; y el 18% remoto.

Entre las principales razones por las que prefieren una modalidad híbrida el 67% menciona que de esta forma mejora la comunicación y trabajo en equipo; el 65% dice que permite mayor aprendizaje y desarrollo profesional; el 49% que le ayuda a mantener la rutina laboral; el 48% que tiene mejor interacción y conexión con colegas; y el 45% dice que porque es más productivo.

A diferencia de este segmento, el 45% de los talentos entre 30 y 50 años prefiere modalidad híbrida; el 35% prefiere presencial; y el 20% remoto. Y los talentos mayores a 50 años el 42% prefiere la modalidad híbrida; el 41% presencial; y el 17% remoto.

Al analizar por género se identificó que, el 46% de las mujeres menciona que prefiere la modalidad híbrida; el 31% presencial; y el 23% remota. El 43% de los hombres dice que su esquema ideal de trabajo es el híbrido; el 42% menciona la modalidad presencial; y el 15% remoto. Por el contrario, el 56% de otras identidades prefiere la modalidad presencial; el 28% híbrida; y el 16% remoto.