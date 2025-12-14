Lencería protectora: la nueva revolución íntima de las Mujeres 5.0

Durante años, hablar de los productos absorbentes para adultos fue casi un secreto. Un tema incómodo, envuelto en silencio y vergüenza. Pero las Mujeres 5.0 —esas que ya no callan, que se reinventan, que saben quiénes son— están cambiando la conversación, con la lencería protectora

Hoy, cuidar el cuerpo no significa esconderlo: significa aceptarlo, entenderlo y acompañarlo con dignidad. Porque en esta etapa de la vida, la madurez no se mide en arrugas, sino en libertad. Y esa libertad también se gana cuando una mujer 5.0 puede elegir productos que la hacen sentirse cómoda, activa y segura… sin renunciar a su elegancia.

El cuerpo cambia, sí. Pero también se vuelve más sabio, más honesto y más libre. La mujer 5.0 lo sabe: el bienestar no está en negar los cambios, sino en convivir con ellos con amor y orgullo. Durante años crecimos con el mandato de “mantenernos perfectas”, como si el cuerpo fuera una tarjeta de presentación. Pero llega un momento en que el espejo ya no juzga: acompaña. Y ahí empieza una nueva etapa: la de mirarse con ternura, celebrando cada transformación como parte del viaje. Un cuerpo que gestó, que amó, que sostuvo, que cuidó. Y que hoy también necesita ser cuidado, con respeto, libertad y estilo.

las-mujeres-mayores-50-anos-el-correr-los-anos-han-cambiado-su-estilo-animandose-looks-mas-juveniles-foto-shutterstock El cuerpo cambia, sí, pero también se vuelve más sabio, más honesto y más libre. Freepik.

Del pañal al bienestar: una historia de evolución

Los pañales tienen una larga historia. En sus inicios, eran simples paños de tela que se lavaban y reutilizaban. En 1946, el ingeniero estadounidense Vic Mills, buscando una solución más práctica para su hija, creó el primer pañal desechable. Décadas después, ese invento cotidiano evolucionó para acompañar no solo a los bebés, sino también a los adultos que necesitaban confort y protección. Sin embargo, durante mucho tiempo, la comunicación sobre estos productos fue puramente médica: “pañales geriátricos”, “protección para incontinencia”, “uso hospitalario”. Palabras que reforzaban la idea de dependencia, vejez o deterioro.

Pero las Mujeres 5.0 están reescribiendo esa historia. Ya no se trata de ocultar, sino de vivir sin incomodidad ni prejuicios. Durante la menopausia, la disminución de estrógenos debilita los músculos del suelo pélvico y provoca pequeñas pérdidas de orina. A muchas les ocurre al reír, estornudar, toser o hacer ejercicio, generando molestia y vergüenza innecesarias. No es una enfermedad, es una consecuencia natural de los cambios hormonales, los partos y el paso del tiempo. Según el University of Michigan Institute for Healthcare Policy & Innovation y AARP (2024), el 43 % de las mujeres entre 50 y 60 años y el 51 % de las mayores de 65 reportaron alguna vez pequeñas fugas de orina. Sin embargo, más de la mitad nunca lo comentó con su médico, principalmente por vergüenza o miedo al estigma. Hablar de esto es necesario, porque reír sin miedo también es salud emocional. La mujer 5.0 no se calla más: transforma el silencio en conciencia y el tabú en autocuidado.

Lencería protectora: diseño, libertad y autoestima

La industria del bienestar íntimo entendió el cambio. Hoy, lo que antes se conocía como “pañales de adultos” se transformó en lencería protectora: prendas anatómicas, suaves, funcionales y visualmente elegantes, pensadas para mujeres reales y activas. El TENA Women Global Report 2023 reveló que el 40 % de las mujeres mayores de 45 años acepta con más naturalidad el uso de estos productos cuando se los presenta como prendas de bienestar o moda funcional, y no como artículos médicos.

Ya no se trata de ocultar el cuerpo, sino de acompañarlo con estilo: tonos nude o rosados, telas suaves y transpirables, cortes sin costuras y materiales que neutralizan olores. En Argentina, la Sociedad Argentina de Urología estima que una de cada tres mujeres mayores de 45 años presenta pérdidas leves, pero solo el 30 % busca asesoramiento. La causa más frecuente no es el síntoma, sino el prejuicio. Por eso, las Mujeres 5.0 insisten en algo simple y revolucionario: cambiar las palabras cambia la mirada. Decir “lencería protectora” no es una estrategia comercial: es una forma de libertad.

mujeresde 50 Ya no se trata de ocultar el cuerpo, sino de acompañarlo con estilo. Freepik.

El nuevo lujo: vivir sin miedo

El nuevo lujo no está en lo que mostramos, sino en lo que sentimos. Está en vivir con autenticidad, en no esconder los procesos naturales, en mirar el cuerpo con ternura y en elegir sin culpa lo que nos da bienestar. Las Mujeres 5.0 entienden que el verdadero lujo hoy es la libertad de ser una misma: reírse sin miedo, moverse sin interrupciones, sentirse seguras y elegantes, incluso en los temas que antes se callaban.

La lencería protectora simboliza esa nueva etapa: la del autocuidado consciente, el placer de sentirse bien en la piel que habitamos, y el orgullo de seguir disfrutando la vida con humor, dignidad y estilo. Porque no somos una menopausia.

Somos Mujeres 5.0: activas, libres, curiosas y auténticas. Y eso, también, es belleza.

* Lic. Daniela Rago. Creadora de Mujeres 5.0