Nueva playita gratis en Mendoza: 50 quinchos, 100 churrasqueras y estacionamiento para 1.300 autos

El predio -al lado del río- tiene capacidad para albergar unas 5.000 personas y está en Cañada Seca a la vera del río Atuel en San Rafael con los médanos de Las Malvinas de fondo. Esta playita se suma al predio Los Tableros y Monte Comán, que ya están habilitados en San Rafael como lugares de esparcimiento donde vecinos y turistas pueden refrescarse en el verano.

La costanera está justo en el punto que divide Cañada Seca de Malvinas. También está muy cerca de Salto de las Rosas y a solo 15 minutos de la Ciudad de San Rafael.

“Dentro del predio se hicieron defensas aluvionales y se avanza en la ejecución de un piletón de 50 centímetros de profundidad que tomará el agua de un desvío del río”, explicó el subsecretario de Obras Públicas de San Rafael, Darío Barandalla

Esperan que la playita esté terminada a fin de año.

“Va a quedar un lugar hermoso para que lo disfruten los sanrafaelinos y turistas, así como ocurre en las otras costaneras que se inauguraron la temporada pasada”, agregó el funcionario.

Qué servicios tendrá la playita

La costa del río Atuel en Cañada Seca es un lugar al que los vecinos van a refrescarse en verano pero no contaba con ningún servicio ni comodidad. Actualmente, están levantando los quinchos y construyendo las churrasqueras.

El proyecto en el predio de 40.000 metros cuadrados incluye 50 quinchos, 100 churrasqueras, estacionamiento para 1.300 autos y frente costero de 400 metros.

Además, habrá módulos de sanitarios, pérgolas, una proveeduría y un mirador en forma de mangrullo para disfrutar del paisaje. También se trazará un pequeño arroyo artificial y una isla sobre el cauce natural del río. Una parte de la playita será para eventos.

quinchos costanera La nueva playita de Mendoza tendrá 100 churrasqueras y 50 quinchos. Municipalidad de San Rafael

“Está quedando realmente un lugar fantástico”, destacó el intendente Omar Félix durante una visita a la obra.

“Esto comenzó con una idea en Los Tableros, luego en Monte Comán y ahora acá. Son espacios que potencian puntos de atracción turística y la posibilidad de desarrollos de emprendimientos. Queremos seguir replicando estos lugares en otras zonas del departamento”, añadió

Está previsto que la inauguración de la nueva playita de Mendoza sea antes de fin de año. El espacio será público y de acceso gratuito.